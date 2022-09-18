https://sputnikarabic.ae/20220918/ترامب-يتهم-بايدن-بالتلاعب-بأسعار-الغاز-ستتضاعف-بعد-نهاية-الانتخابات-مباشرة-1067889188.html

ترامب يتهم بايدن بالتلاعب بأسعار الغاز... "ستتضاعف بعد نهاية الانتخابات مباشرة"‏

ترامب يتهم بايدن بالتلاعب بأسعار الغاز... "ستتضاعف بعد نهاية الانتخابات مباشرة"‏

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خليفته الرئيس، جو بايدن، بسبب الانخفاض الأخير في ‏أسعار الغاز الوطنية.‏ 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T06:29+0000

2022-09-18T06:29+0000

2022-09-18T06:29+0000

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وزعم ترامب أثناء وجوده في ولاية أوهايو لحشد الدعم لمرشح مجلس الشيوخ الجمهوري، جي دي فانس، أمس السبت، أن تقلص أسعار الغاز هو حيلة يستخدمها بايدن لتحقيق مكاسب سياسية.وأمس السبت، أقر البيت الأبيض على "تويتر" بأنه اليوم الـ95 الذي تنخفض فيه أسعار الغاز بشكل مطرد، منذ أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام الحالي، ووفقا للبيت الأبيض، فإن المعدل الوطني لغالون الغاز يبلغ 3.68 دولار.وزعمت الإدارة الأمريكية وبايدن نفسه أن الانخفاض في الأسعار هو أشد انخفاض منذ أكثر من 10 سنوات.وانتقد ترامب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للجوئه إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لإطلاق الخام، في محاولة للتخفيف من سعر الغاز المفرط، على الرغم من أن الاحتياطي "للحرب فقط".وزعم ترامب في مسيرة يوم السبت "إن بايدن يستخدم ذلك لإبقاء الأسعار منخفضة بقدر ما يستطيع قبل انتخابات التجديد النصفي مباشرة، لكن بعد انتهائها مباشرة سوف تتضاعف وترتفع أكثر مما كان يعتقده أي شخص على الإطلاق".كما ادعى ترامب أن المعدل الحالي لا يزال يشكل "الضعف وثلاثة أضعاف" عما كان عليه خلال فترة إدارته.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن المتوسط الوطني للغاز كان منخفضا ويصل إلى 1.87 دولار للغالون الواحد خلال مايو/ أيار 2020، لكنه أرجع التكلفة المنخفضة في الغالب إلى الإغلاق الناتج عن جائحة (كوفيد-19).وفي شهر يونيو/ حزيران، ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط ​​سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.ولا تزال أسعار الغاز تتعرض لضغوط بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا، وكان الارتفاع الهائل الأخير في نهاية أغسطس/ آب مرتبطا بإعلان شركة "غازبروم" عن تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة.

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم