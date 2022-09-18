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https://sputnikarabic.ae/20220918/ترامب-يحذر-الألمان-من-خسارة-بلادهم-1067892199.html
ترامب يحذر الألمان من خسارة بلادهم
ترامب يحذر الألمان من خسارة بلادهم
حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اجتماع حاشد في أوهايو، الألمان من احتمالية بقائهم دون دولة، وذلك بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية جراء... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:56+0000
2022-09-18T09:11+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ترامب الذي قال: "إنهم لا يضحكون بعد الآن.. ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم. لكن ليس لديهم خيار آخر ولن يكون لديهم بلد وقد يفقدون ما يملكون".وأوضح ترامب أنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا التهديد، مضيفا أنه بطريقة ما قدم للمستشارة آنذاك أنغيلا ميركل علمًا أبيض لـ "الاستسلام لروسيا".وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.كما أصدرت السلطات الألمانية قانونًا يسمح بعودة عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ، وذلك لسد احتياجاتها من الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز من روسيا.
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ترامب يحذر الألمان من خسارة بلادهم

08:56 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 18.09.2022)
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اجتماع حاشد في أوهايو، الألمان من احتمالية بقائهم دون دولة، وذلك بسبب انخفاض إمدادات الطاقة الروسية جراء العقوبات والصراع في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ترامب الذي قال: "إنهم لا يضحكون بعد الآن.. ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم. لكن ليس لديهم خيار آخر ولن يكون لديهم بلد وقد يفقدون ما يملكون".
وأوضح ترامب أنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا التهديد، مضيفا أنه بطريقة ما قدم للمستشارة آنذاك أنغيلا ميركل علمًا أبيض لـ "الاستسلام لروسيا".
وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أصدرت السلطات الألمانية قانونًا يسمح بعودة عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم المتوقفة لأسباب تتعلق بحماية المناخ، وذلك لسد احتياجاتها من الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز من روسيا.
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