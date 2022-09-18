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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220918/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067888794.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T06:08+0000
2022-09-18T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
العالم, новый онлайн для белой редактуры
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:08 GMT 18.09.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
07:34 GMT 18.09.2022
أحد عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان، يقف بجوار كنيسة القديس جورج تضررت بفعل القصف الأوكراني، وذلك أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية
07:10 GMT
06:13 GMT 18.09.2022
إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها
كشفت وسائل إعلام أوروبية أن النظام الأوكراني يحصل على المساعدات العسكرية من الدول الغربية مقابل أراضي محددة في أوكرانيا.
ونشرت مجلة "ريبيليون" الإسبانية مقالا للكاتب بابلو ليال قال فيه إن "نظام كييف وافق على المساعدة الغربية بموجب عقد إيجار يهدد سيادتها وقد تضطر إلى دفع ثمنها مع أراضيها، مما يضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وأشار الكاتب إلى أن تغطية الديون الضخمة الباهظة ستكون من خلال توفير أراضي أوكرانية للقوات الأمريكية وقوات الناتو لبناء عشرات القواعد العسكرية فيها، كما كان بالفعل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عبر تأجيرها في ظروف غير مواتية للغاية ".
وصرح ليل أن كييف تحفر لنفسها وتخاطر بالمستقبل من خلال اتخاذ قرار بالخضوع للدول الغربية، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو تفرض باستمرار أسلحة على أوكرانيا لإجبارها على صيانتها وتحديثها في المستقبل، وبالتالي تسحب الأموال من ميزانيتها لصالح مجمعها الصناعي العسكري.
وخلص الكاتب بالقول إلى أن "كييف ستصبح الغطاء الرئيسي لواشنطن في أوروبا وأداة لتعزيز مصالح جماعات الضغط الأمريكية في قطاعي الطاقة والصناعة العسكرية".
06:08 GMT 18.09.2022
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
سلطات خيرسون تعلن تصفية مجموعة من المخربين التابعين للمخابرات الأوكرانية
05:05 GMT
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