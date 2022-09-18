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حادث أمني خطير.. سرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية والجنود نيام
حادث أمني خطير.. سرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية والجنود نيام
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن واقعة عسكرية إسرائيلية خطيرة جرت في قاعدة عسكرية بالنقب، الأسبوع الماضي. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:48+0000
2022-09-18T11:48+0000
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حادثة عسكرية خطيرة وقعت خلال الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" تقع في النقب، حيث استولى مجهولون على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمون.وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمون، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الماضية، ولكن سبق أن اخترقت قواعد عسكرية إسرائيلية وسرقت بعض الأسلحة منها من قبل مجهولين.وقرر الجيش الإسرائيلي منع الجنود المشاركة في دورة الضباط بدعوى أنهم ليسوا مؤهلين على حماية أرواح مئات الجنود الإسرائيليين.
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إسرائيل, أخبار العالم الآن, النقب
إسرائيل, أخبار العالم الآن, النقب

حادث أمني خطير.. سرقة قاعدة عسكرية إسرائيلية والجنود نيام

11:48 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الأحد، عن واقعة عسكرية إسرائيلية خطيرة جرت في قاعدة عسكرية بالنقب، الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الأحد، أن حادثة عسكرية خطيرة وقعت خلال الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" تقع في النقب، حيث استولى مجهولون على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمون.
وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمون، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.
وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الواقعة، خاصة أنها ليست الأولى من نوعها خلال الفترة الماضية، ولكن سبق أن اخترقت قواعد عسكرية إسرائيلية وسرقت بعض الأسلحة منها من قبل مجهولين.
وقرر الجيش الإسرائيلي منع الجنود المشاركة في دورة الضباط بدعوى أنهم ليسوا مؤهلين على حماية أرواح مئات الجنود الإسرائيليين.
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