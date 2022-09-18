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https://sputnikarabic.ae/20220918/حركة-النهضة-استدعاء-الغنوشي-ونائبه-استمرار-لمحاولات-استهداف-المعارضين-وإلهاء-الرأي-العام-عن-قضاياه-1067917605.html
حركة النهضة: استدعاء الغنوشي ونائبه استمرار لمحاولات استهداف المعارضين وإلهاء الرأي العام عن قضاياه
حركة النهضة: استدعاء الغنوشي ونائبه استمرار لمحاولات استهداف المعارضين وإلهاء الرأي العام عن قضاياه
أعلنت حركة النهضة التونسية تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T20:29+0000
2022-09-18T20:29+0000
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وقالت الحركة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب يوم غد الاثنين.وأكدت الحركة في بيانها أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".وأضافت "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".واختتمت بيانها: "سنوافي الرأي العام الوطني مساء غد الإثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

حركة النهضة: استدعاء الغنوشي ونائبه استمرار لمحاولات استهداف المعارضين وإلهاء الرأي العام عن قضاياه

20:29 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Hassene Dridiراشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي
راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Hassene Dridi
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أعلنت حركة النهضة التونسية تلقي رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض استدعاء للحضور في مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.
وقالت الحركة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة ‏شركة "ميتا" محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إن الاستدعاء يطالبهم بالحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب يوم غد الاثنين.
وأكدت الحركة في بيانها أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
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وأضافت "أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها".
واختتمت بيانها: "سنوافي الرأي العام الوطني مساء غد الإثنين بمزيد المعطيات حول هذا الموضوع".
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