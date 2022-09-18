https://sputnikarabic.ae/20220918/خبيرعسكري-القوات-الروسية-تستخدم-أسلوب-الانسحاب-التكتيكي-لاستهلاك-القوات-الأوكرانية-1067897664.html
خبيرعسكري: القوات الروسية تستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي لاستهلاك القوات الأوكرانية
خبيرعسكري: القوات الروسية تستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي لاستهلاك القوات الأوكرانية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محيط زابوروجيه، والمفوضية الأوروبية تدعو لدعم عسكري أكبر لكييف،... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:34+0000
2022-09-18T11:34+0000
2022-09-18T11:35+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري: "القوات الروسية تستخدم إسلوب الانسحاب التكتيكي لاستهلاك القوات الأوكرانية"
خبيرعسكري: "القوات الروسية تستخدم إسلوب الانسحاب التكتيكي لاستهلاك القوات الأوكرانية"
صدت الدفاعات الجوية الروسية هجومًا للقوات الأوكرانية على محيط منطقة زابوروجيه الجمعة الماضية، وكانت سلسلة انفجارات هزت المنطقة بحسب مصادر محلية. ويعتبر هذا الهجوم ليس الأول من نوعه حيث تتعرض المنطقة ومحيط محطة زابوروجيه الكهروذرية لهجمات متكررة من قبل قوات النظام الأوكراني، وفي كل مرة تتصدى الدفاعات الروسية لهكذا هجمات، بينما يواصل الغرب دعمه للمرتزقة ونظام كييف وسط صمت متعمد عن المشهد في زابوروجيه والذي من الممكن أن يحدث كارثة بشرية في أية لحظة.عن هذا الموضوع، قال مدير مكتب "ريا نوفستي" في سورية ولبنان والمتواجد حاليًا في منطقة زابوروجيه ميخائيل علاء الدين، خلال حديثه معنا:وعن الأحداث الميدانية ومجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتقييمها، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال مداخلة هاتفية لـ"شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري: القوات الروسية تستخدم أسلوب الانسحاب التكتيكي لاستهلاك القوات الأوكرانية
11:34 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 18.09.2022) تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على محيط زابوروجيه، والمفوضية الأوروبية تدعو لدعم عسكري أكبر لكييف، المشهد الأمني في الضفة الغربية.. وتل أبيب تلوح بعملية عسكرية، روسيا تطور المقاتلة "ميغ-41" وسرعتها تفوق سرعة الصوت.
صدت الدفاعات الجوية الروسية هجومًا للقوات الأوكرانية على محيط منطقة زابوروجيه الجمعة الماضية، وكانت سلسلة انفجارات هزت المنطقة بحسب مصادر محلية. ويعتبر هذا الهجوم ليس الأول من نوعه حيث تتعرض المنطقة ومحيط محطة زابوروجيه الكهروذرية لهجمات متكررة من قبل قوات النظام الأوكراني، وفي كل مرة تتصدى الدفاعات الروسية لهكذا هجمات، بينما يواصل الغرب دعمه للمرتزقة ونظام كييف وسط صمت متعمد عن المشهد في زابوروجيه والذي من الممكن أن يحدث كارثة بشرية في أية لحظة.
عن هذا الموضوع، قال مدير مكتب "ريا نوفستي" في سورية ولبنان والمتواجد حاليًا في منطقة زابوروجيه ميخائيل علاء الدين، خلال حديثه معنا:
"إن الوضع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية يعتبر مستقرًا، وكل المنشآت تعمل رغم وجود محاولات من الجانب الأوكراني لضرب المحطات الكهربائية وقطع المياه، الا أن خيارات أخرى تأتي من القرم فكل المنشآت تعمل وبشكل طبيعي".
وعن الأحداث الميدانية ومجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتقييمها، قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي خلال مداخلة هاتفية لـ"شؤون عسكرية":
"رغم مايحدث من تطورات ميدانية إلا أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ماضية في تحقيق أهدافها المعلنة، وأن القوات الروسية تستخدم خططا دفاعية وهجومية كما وأنها تعتمد خطة الانسحاب التكتيكي لجعل القوات الأوكرانية تستنفر قواتها في هجوم تتصور أنها قادرة فيه على استهلاك القوات الروسية فيه، فعلى الرغم مما تصوره وسائل الإعلام من انتصارات للقوات الأوكرانية، إلا أنه ومن وجهة النظر العسكرية فإن موسكو تعتمد خطة المراوغة والتي ستجعل كييف تخسر حربها متوهمةً أنها تنتصر في وقت تخسر فيه عناصر جيشها والأسلحة التي تأتي إليها من الغرب".
التفاصيل في الملف الصوتي...