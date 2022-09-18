https://sputnikarabic.ae/20220918/خيبة-أمل-في-البيت-الأبيض-بسبب-عدم-تأثر-الاقتصاد-الروسي-بالعقوبات-1067892315.html
"خيبة أمل" في البيت الأبيض بسبب عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات
"خيبة أمل" في البيت الأبيض بسبب عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات
اعترف البيت الأبيض في تسريبات لوسائل إعلام أمريكية بأن العقوبات التي فرضها الغرب لم يكن لها التأثير المنشود على الاقتصاد الروسي. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:03+0000
2022-09-18T09:03+0000
2022-09-18T09:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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ونقلت شبكة "سي إن إن"، يوم الجمعة الماضي في 16 سبتمبر/أيلول، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة: "كنا نتوقع أن يؤدي فصل نظام سويفت وجميع العقوبات المقيدة للبنوك الروسية إلى تدمير الاقتصاد الروسي بالكامل، وبحلول سبتمبر سنتعامل مع روسيا أضعف بكثير من الناحية الاقتصادية من الآن".ووافق مسؤول آخر في الإدارة على هذا الرأي، لكنه أعرب عن أمله في أن تأثير القيود سوف يشتد على المدى المتوسط والطويل.وأعلن جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، يوم أمس السبت في 17 سبتمبر، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعديل أنظمة العقوبات لتكون أكثر فاعلية في تقويض الاقتصاد الروسي.وقال كيربي: "نستمر في العودة إلى العقوبات للتأكد من أن لها التأثير المطلوب على السيد بوتين واقتصاده. لم نستبعد أبدًا إمكانية فرض عقوبات إضافية وتغيير العقوبات لكي تكون أكثر تكلفة بالنسبة له".وعلّق على التقرير الأوروبي، الذي جاء فيه أن العقوبات كانت أقل تدميرا للاقتصاد الروسي مما كانوا يتأملون في الغرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.وقال كيربي: "اقتصاده يتقلص ويقل حجمه... اعتمادًا على طبيعة العقوبات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر لا يشبه إطلاق النار بأثر فوري".
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-لقد-تجاوزنا-ذروة-أصعب-فترة-للاقتصاد-الروسي-1067410260.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
"خيبة أمل" في البيت الأبيض بسبب عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات
09:03 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 18.09.2022) تابعنا عبر
اعترف البيت الأبيض في تسريبات لوسائل إعلام أمريكية بأن العقوبات التي فرضها الغرب لم يكن لها التأثير المنشود على الاقتصاد الروسي.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، يوم الجمعة الماضي في 16 سبتمبر/أيلول، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة: "كنا نتوقع أن يؤدي فصل نظام سويفت وجميع العقوبات المقيدة للبنوك الروسية إلى تدمير الاقتصاد الروسي بالكامل، وبحلول سبتمبر سنتعامل مع روسيا أضعف بكثير من الناحية الاقتصادية من الآن".
ووافق مسؤول آخر في الإدارة على هذا الرأي، لكنه أعرب عن أمله في أن تأثير القيود سوف يشتد على المدى المتوسط والطويل.
منذ البداية، اعتبرنا العقوبات طويلة المدى، دعونا نرى ماذا ستكون نتيجة اللعبة على المدى البعيد.
وأعلن جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، يوم أمس السبت في 17 سبتمبر، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعديل أنظمة العقوبات لتكون أكثر فاعلية في تقويض الاقتصاد الروسي.
وقال كيربي: "نستمر في العودة إلى العقوبات للتأكد من أن لها التأثير المطلوب على السيد بوتين واقتصاده. لم نستبعد أبدًا إمكانية فرض عقوبات إضافية وتغيير العقوبات لكي تكون أكثر تكلفة بالنسبة له".
وعلّق على التقرير الأوروبي، الذي جاء فيه أن العقوبات كانت أقل تدميرا للاقتصاد الروسي مما كانوا يتأملون في الغرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال كيربي
: "اقتصاده يتقلص ويقل حجمه... اعتمادًا على طبيعة العقوبات، قد يستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر لا يشبه إطلاق النار بأثر فوري".