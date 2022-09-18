https://sputnikarabic.ae/20220918/داعش-يتسبب-بارتفاع-نسب-الطلاق-في-الموصل-العراقية---1067907092.html

"داعش" يتسبب بارتفاع نسب الطلاق في الموصل العراقية

"داعش" يتسبب بارتفاع نسب الطلاق في الموصل العراقية

كشفت إحصائية عراقية أن نسبة الطلاق بين الأزواج في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد وصلت إلى الضعف مقارنة بالفترة التي سبقت ظهور تنظيم "داعش"... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T15:52+0000

2022-09-18T15:52+0000

2022-09-18T15:52+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

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وفي الفترة بين 2017-2022 سجلت الموصل 11 ألف حالة طلاق، وفق إحصائية لمحكمة الأحوال الشخصية في المدينة التي كانت ملاذا لتنظيم "داعش" لدى اجتياجه مناطق واسعة بالعراق صيف عام 2014، وفق شبكة "رووداو" الكردية العراقية.وقال الباحث الاجتماعي، عمر العلي، إنه كان لحرب "داعش" (تنظيم محظور في روسيا والعديد من الدول) آثار سلبية جدا ومباشرة على العوائل في المدينة، بحيث تسببت في "جفوة" داخل المجتمع بسبب ارتفاع نسبة الأمية الأسرية.وقال إن اهتمام الحكومة بإعادة إعمار المباني في المدينة بعد طرد التنظيم منها عام 2017 وإهمال البشر كان سببا آخر في تفشي الطلاق بالموصل.علاوة على ذلك كانت "الخيانة الزوجية وسوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والفقر، أمور تمثل أبرز أسباب ارتفاع نسب الطلاق في الموصل" حسب القضاة.من جانبه، قال نائب رئيس محكمة الأحوال الشخصية القاضي حسن جلوب في تصريح لـ "رووادو" إن "دخول داعش إلى الموصل أدى إلى مشاكل كثيرة داخل العوائل، منها اجتماعية واقتصادية، وكذلك المشاكل الناجمة عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وزواج البنات والصبيان دون سن الثامنة عشرة حيث يفتقر الزوجان إلى التفاهم فيما بينهما".وفي عام 2017، وبعد معارك دامية استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل ومدن أخرى بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها.

https://sputnikarabic.ae/20190125/حدث-تاريخي-مسيحيي-العراق-1038546258.html

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