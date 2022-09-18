https://sputnikarabic.ae/20220918/دراسة-4-أكواب-شاي-يوميا-يمكن-أن-تقلل-خطر-الإصابة-بالسكري-17-1067915478.html

دراسة: 4 أكواب شاي يوميا يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسكري 17%

دراسة: 4 أكواب شاي يوميا يمكن أن تقلل خطر الإصابة بالسكري 17%

كشفت دراسة جديدة أن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17 في المئة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T19:02+0000

2022-09-18T19:02+0000

2022-09-18T19:02+0000

الصحة

منوعات

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ويتطلب مرض السكري من النوع 2، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور المضاعفات.واحدة من أفضل الطرق للتحكم في نسبة السكر في الدم هي من خلال النظام الغذائي حيث تكون بعض الفواكه والخضروات فعالة بشكل خاص.يمكن الوقاية من مرض السكري عن طريق الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع التركيز بشكل خاص على الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة العامة، بحسب موقع "إكسبريس".تقول دراسة نُشرت في مجلة Diabetologia إن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17 في المئة، في حين أن أولئك الذين شربوا من كوب إلى ثلاثة أكواب يعانون من انخفاض بنسبة 4 في المئة فقط.يقول الباحثون إن سبب تأثيرات الشاي المحتملة المضادة لمرض السكري يمكن أن يعود إلى مركباته المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.قال المؤلف الرئيسي للدراسة زاينغ لي: "نتائجنا مثيرة لأنها تشير إلى أن الناس يمكن أن يفعلوا شيئًا بسيطًا مثل شرب أربعة أكواب من الشاي يوميًا لتقليل احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2".ما أثار اهتمام الباحثين أكثر هو أن هذه الارتباطات لوحظت بغض النظر عن الشاي الذي استهلكه المشاركون وجنسهم.وأضاف البروفيسور لي: "بينما يلزم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الجرعة الدقيقة والآليات الكامنة وراء هذه الملاحظات، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن شرب الشاي مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، ولكن بجرعات عالية فقط (أربعة أكواب على الأقل يوميا)".ومضى بقوله: "من الممكن أن مكونات معينة في الشاي، مثل البوليفينول، قد تقلل من مستويات الجلوكوز في الدم، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى كمية كافية من هذه المركبات النشطة بيولوجيًا لتكون فعالة".

https://sputnikarabic.ae/20211229/أمر-مدهش-هذا-ما-تفعله-3-أكواب-من-الشاي-يوميا-بالجسم-1054739281.html

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