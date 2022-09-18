https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيسي-الذين-يزعمون-زورا-بأنهم-قلقون-من-أنشطة-إيران-النووية-لماذا-لا-يحاولون-إيقاف-الكيان-الصهيوني-1067906445.html

رئيسي: الذين يزعمون زورا بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني

رئيسي: الذين يزعمون زورا بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني

رأى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن "الاعتراض على البرنامج النووي السلمي لإيران ذريعة للوقوف بوجه تقدمها". 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T15:16+0000

2022-09-18T15:16+0000

2022-09-18T15:16+0000

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وقال رئيسي، في تصريحات نقلتها قناة "العالم" الإيرانية، إن "الذين يزعمون زورًا بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية السلمية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني".وأضاف: "رغم أن الحظر قد يسبب مشاكل لأي دولة لكن الجمهورية الإسلامية أكدت بأنه لم ولن يوقفها الحظر بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا أن "الأمريكيين هم الذين انسحبوا من الاتفاق النووي، وأن الدول الأوروبية لم تف بالتزاماتها".واعتبر الرئيس الإيراني أن "الضمانات التي أعلنها الغرب يجب أن تكون مطمئنة بالنسبة للجمهورية الإسلامية"، قائلا: "اعترفوا بأنهم انتهكوا الاتفاق لذا ومن أجل ضمان الاتفاق معهم بطريقة أو بأخرى عليهم تقديم ضمانات مطمئنة".وانهار الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة لعام 2015) بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات. وردا على ذلك، وسع المسؤولون الإيرانيون البرنامج النووي للبلاد وتخلوا عن التزاماتهم.المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، التي تشمل تخفيف العقوبات، أصبحت على حافة الهاوية منذ أن اقترح المفاوضون الأوروبيون قبل أسابيع، مسودة اتفاق نهائية من 25 صفحة بعد ما يقرب من عام ونصف من المفاوضات.بعد الإشارات التي دلت على أن العودة إلى اتفاق 2015 قد تكون وشيكة، استسلمت الأطراف الآن - في أفضل الأحوال - لمزيد من التأخير، وتأجيل المحادثات، ومنع إيران من زيادة مبيعاتها من النفط الخام.

https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيسي-القرار-النهائي-بشأن-الاتفاق-النووي-بات-في-يد-أمريكا-1067804037.html

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