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رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشابة الإيرانية مهسا أميني: أوعزت بمتابعة الحادث وفتح تحقيق عاجل
رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشابة الإيرانية مهسا أميني: أوعزت بمتابعة الحادث وفتح تحقيق عاجل
أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T16:55+0000
2022-09-18T16:55+0000
أخبار إيران
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وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".وأوضح: "لقد علمت بهذه الحادثة خلال زيارتي إلى أوزبكستان، وأوعزت إلى زملائي على الفور بالتحقيق في الموضوع وإعطائه الأهمية في جدول الأعمال وكونوا على ثقة بأنني سأطالب الأجهزة المعنية بمتابعة الأمر حتى يتم توضيح أبعاده".وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في وقت سابق، بأن "شرطة طهران الكبرى قامت بنشر صور كاميرات مراقبة من وجود الشابة الإيرانية مهسا أميني، في قسم الشرطة ولحظة وقوع ما حدث لها وتثبت هذه الصور عدم تعرضها لأي عنف جسدي".وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص في محافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".
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أخبار إيران
أخبار إيران

رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشابة الإيرانية مهسا أميني: أوعزت بمتابعة الحادث وفتح تحقيق عاجل

16:55 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالصحافة الإيرانية تنشر خبر وفاة الشابة الايرانية مهسا أميني
الصحافة الإيرانية تنشر خبر وفاة الشابة الايرانية مهسا أميني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن تعاطفه مع أسرة الشابة مهسا أميني، والتي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأكد رئيسي، خلال المحادثة الهاتفية مع أسرة مهسا أميني، أنه "يعتبر جميع الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته"، قائلا: "ابنتكم هي بمثابة ابنتي، وشعوري هو أن هذا الحادث قد وقع لأحد أحبائي لذا اعتبروني شريكًا لكم في محنتكم ومتعاطفًا معكم في حزنكم".
وأوضح: "لقد علمت بهذه الحادثة خلال زيارتي إلى أوزبكستان، وأوعزت إلى زملائي على الفور بالتحقيق في الموضوع وإعطائه الأهمية في جدول الأعمال وكونوا على ثقة بأنني سأطالب الأجهزة المعنية بمتابعة الأمر حتى يتم توضيح أبعاده".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، في وقت سابق، بأن "شرطة طهران الكبرى قامت بنشر صور كاميرات مراقبة من وجود الشابة الإيرانية مهسا أميني، في قسم الشرطة ولحظة وقوع ما حدث لها وتثبت هذه الصور عدم تعرضها لأي عنف جسدي".
وبعد إعلان خبر وفاة الفتاة، أعلنت السلطات الإيرانية، "تشريح جثة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية".
وقال مدير هيئة الطب الشرعي في إيران مهدي فوروزيش، إن "النتائج ستُعلن بعد إجراء المزيد من الفحوصات من قبل خبراء طبيين"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وأضاف: "عند علمنا بالوفاة، شكلت المديرية العامة للطب الشرعي في طهران، فريقا متمرسا يتكون من خبراء وأطباء، بناءً على أمر من السلطة القضائية بنقل جثة المتوفية إلى غرفة التشريح في مركز التشخيص في محافظة طهران، وإجراء الفحص البدني وتشريح الجثة".
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