https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-الوزراء-المصري-يتوجه-إلى-لندن-للمشاركة-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067896389.html
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
توجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية، للمشاركة في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:12+0000
2022-09-18T11:12+0000
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وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن مدبولي غادر مطار القاهرة، متوجها إلى لندن لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.أجرى الرئيس المصري، مساء أمس، اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، وهو الأول بعد تنصيب الأخير ملكا على بريطانيا.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس "تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود".وأضاف بيان رئاسة الجمهورية، أن السيسي تمنى كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.ونصب الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220917/بايدن-يصل-بريطانيا-لحضور-جنازة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1067886515.html
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بريطانيا, أخبار مصر الآن
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
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توجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية، للمشاركة في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وذكر موقع "بوابة الأهرام"
أن مدبولي غادر مطار القاهرة، متوجها إلى لندن لتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أجرى الرئيس المصري، مساء أمس، اتصالا هاتفيا مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا، وهو الأول بعد تنصيب الأخير ملكا على بريطانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس "تقدم بخالص التعازي
للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود".
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية، أن السيسي تمنى كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.
ونصب الملك تشارلز الثالث البالغ من العمر 73 عاما، رسميا ملكا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.