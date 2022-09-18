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رئيس دونيتسك: نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي
رئيس دونيتسك: نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي، مشددا على أنه يجب القضاء على الإرهابيين. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T00:37+0000
2022-09-18T00:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، عبر "تليغرام" "تواصل أوكرانيا إظهار نفسها على أنها إرهابية، ويجب القضاء على الإرهابيين، وهذا ينطبق أيضا على النظام الأوكراني، لذلك من الإنصاف أن تتغير أساليب ومناهج القوات المتحالفة الآن".ونفى بوشيلين المعلومات التي تفيد بأن ديبروفا وشوروفو تخضعان لسيطرة القوات الأوكرانية، مؤكدا أن القتال ما زال مستمرا.وفي وقت سابق، قتل مدني، أمس السبت، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" أمس السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، حيث هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، وقتل رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا

رئيس دونيتسك: نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي

00:37 GMT 18.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن نظام كييف يواصل إظهار نفسه كإرهابي، مشددا على أنه يجب القضاء على الإرهابيين.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بوشيلين، عبر "تليغرام" "تواصل أوكرانيا إظهار نفسها على أنها إرهابية، ويجب القضاء على الإرهابيين، وهذا ينطبق أيضا على النظام الأوكراني، لذلك من الإنصاف أن تتغير أساليب ومناهج القوات المتحالفة الآن".
ونفى بوشيلين المعلومات التي تفيد بأن ديبروفا وشوروفو تخضعان لسيطرة القوات الأوكرانية، مؤكدا أن القتال ما زال مستمرا.
وفي وقت سابق، قتل مدني، أمس السبت، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" أمس السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، حيث هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، وقتل رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".
في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
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