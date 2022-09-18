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https://sputnikarabic.ae/20220918/رئيس-صندوق-النقد-العربي-اقتصاديات-الدول-العربية-قد--تحقق-نموا-هذا-العام-يصل-إلى-54-1067918813.html
رئيس صندوق النقد العربي: اقتصاديات الدول العربية قد تحقق نموا هذا العام يصل إلى 5.4%
رئيس صندوق النقد العربي: اقتصاديات الدول العربية قد تحقق نموا هذا العام يصل إلى 5.4%
قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي إن اقتصاديات الدول العربية قد تشهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي هذا العام. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T21:34+0000
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وأوضح خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، بأنه "من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول العربية نموًا نسبيًا قدره 5.4 % مقابل معدل 3.5% المسجل بالعام السابق".وتستضيف السعودية اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يومي 18 و19 سبتمبر 2022 في جدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.وأرجع الحميدي ذلك إلى عدة أسباب من بينها "التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي".
https://sputnikarabic.ae/20220817/النقد-العربي-يتوقع-ارتفاع-معدل-النمو-في-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-لعام-2022-1066504325.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد

رئيس صندوق النقد العربي: اقتصاديات الدول العربية قد تحقق نموا هذا العام يصل إلى 5.4%

21:34 GMT 18.09.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaالجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022
الجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، 13 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي إن اقتصاديات الدول العربية قد تشهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي هذا العام.
وأوضح خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، بأنه "من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول العربية نموًا نسبيًا قدره 5.4 % مقابل معدل 3.5% المسجل بالعام السابق".
وتستضيف السعودية اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يومي 18 و19 سبتمبر 2022 في جدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
"النقد العربي" يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022
17 أغسطس, 07:26 GMT
وأرجع الحميدي ذلك إلى عدة أسباب من بينها "التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي".
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