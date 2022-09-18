https://sputnikarabic.ae/20220918/رغم-الاحتلال-مواطنو-الحسكة-السورية-يشاركون-في-انتخابات-المجالس-المحلية-1067908230.html

رغم الاحتلال... مواطنو الحسكة السورية يشاركون في انتخابات المجالس المحلية

رغم الاحتلال... مواطنو الحسكة السورية يشاركون في انتخابات المجالس المحلية

شهدت مدينة الحسكة السورية شرقي البلاد توافدا ملحوظا من قبل المواطنين على صناديق الانتخابات الخاصة بمجالس الإدارة المحلية رغم الظروف الأمنية والاستثنائية التي... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T16:13+0000

2022-09-18T16:13+0000

2022-09-18T16:33+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن "السلطات المحلية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات حددت 73 مركزاً انتخابيا ضمن مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في مدينة الحسكة لإجراء التصويت على انتخاب المجالس المحلية ومجلس المحافظة ضمن مدينة الحسكة حصراً وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال الأمريكي ومسلحيه الموالين له على مساحات واسعة من المحافظة".وتابع المراسل نقلاً عن مصادر أهلية ورسمية أن "مراكز الانتخابات شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المدنيين من مناطق سيطرة الدولة السورية ومن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية رغم الحصار المفروض على المدينة".وأكد الشيخ حسن أحمد المسلط عضو مجلس الشعب السوري وشيخ قبيلة الجبور العربية في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "توجه المواطنين في مدينة الحسكة إلى مراكز انتخابات الإدارة المحلية المحددة هو واجب وطني في الدرجة الأولى، ومن ثم واجب أخلاقي لاختيار الأنسب والأفضل لإدارة المصالح العامة لهم من خلال المجالس المحلية". وأضاف:من جانبه أكد محمد العثمان، وهو رئيس مركز انتخابي لـ"سبوتنيك" أنهم "بدؤوا في المباشرة في استقبال الناخبين منذ الساعة السابعة صباحاً حيث سجل إقبال جيد مع ارتفاع وتيرة الإقبال مع مرور الوقت، وذلك في عملية انتخابية جديدة بهدف اختيار المرشح الأكفأ مسؤولية وطنية وأخلاقية ممن لديه الإمكانات والرؤى والقادر على النهوض بالمهمة الموكلة إليه والمشاركة في صنع القرار ووضع الحلول المناسبة للأزمات التي تنشأ نتيجة سرقات وتعديات قوى الاحتلال".وبيّن عبد الرزاق الحريث، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في محافظة الحسكة، لـ"سبوتنيك" أن "اليوم هو تأكيد جديد على التمسك بالخيارات الوطنية وأن الحسكة جزء لا يتجزأ من الوطن الأم سوريا وليل مشاركة كل المكونات سواء كناخبين أو مرشحين ومن جميع الأحزاب السياسية المرخصة البلاد".وأشار الحريث إلى "أهمية اختيار المرشح القادر على تحمل المسؤولية ممن يمتلك المواصفات والمؤهلات التي من خلالها يكون صوت جميع أبناء الوطن الصامدين ويشعر بمعاناتهم ويعمل على تخفيفها مع التركيز على إعطاء الشباب الفرصة لكي يكون لهم دور فاعل في المجالس ويساهموا مع باقي الفئات في بناء الوطن وإعمار وتعزيز مقومات الصمود".وبيّن محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح في تصريح للصحفيين، أن "أهالي المحافظة ورغم الظروف المحيطة بهم وممارسات الاحتلالين الأمريكي والتركي عازمون على إنجاح الانتخابات حيث قدموا منذ ساعات الصباح إلى المراكز الانتخابية المحددة لاختيار ممثليهم إلى المجالس المحلية في رسالة صمود وتحد لكل من يراهن على إفشال هذا الاستحقاق الوطني وأن أبناء المحافظة قادرون على مواجهة كل التحديات".وكانت اللجنة القضائية الفرعية في محافظة الحسكة افتتحت المراكز وجهزتها بالصناديق والورقيات والمحابر لاستقبال الناخبين لاختيار ممثليهم عن مدينة الحسكة لمجلس المحافظة ومجلس المدينة، حيث بلغ عدد المراكز المحددة للانتخاب 73 مركزًا تتوزع في المحافظة وعدد المرشحين 1790 مرشحًا يتنافسون على 1775 مقعدا.

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