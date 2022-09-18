عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/رغم-التصعيد-في-القدس-المحتلة-اتصالات-لعقد-لقاء-بين-الملك-عبد-الله-الثاني-ويائير-لابيد-1067908760.html
رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد
رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محادثات إسرائيلية مكثفة تجرى بهدف العلم على إجراء لقاء يجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T16:26+0000
2022-09-18T16:26+0000
أخبار العالم العربي
أخبار الأردن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639743_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e74237b3bf857a8cabc5004343e625b0.jpg
وأوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأنه رغم حالة التصعيد في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، فإن تل أبيب تحاول إجراء لقاء يجمع لابيد بالعاهل الأردني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك.وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن يجرى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك، وذلك رغم حالة التصعيد في الضفة الغربية، ومحاولة دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للتدخل في هذا التصعيد ومحاولة تهدئة الأوضاع في الضفة.يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني قد غادر بلاده، أمس السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام غد الاثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية، يوم الثلاثاء، متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065639743_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_8d80d0df2a92536ecd086a1ef8f215dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم

رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد

16:26 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLANالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يلتقي في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يلتقي في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / YOUSEF ALLAN
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محادثات إسرائيلية مكثفة تجرى بهدف العلم على إجراء لقاء يجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وأوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأنه رغم حالة التصعيد في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، فإن تل أبيب تحاول إجراء لقاء يجمع لابيد بالعاهل الأردني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن يجرى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك، وذلك رغم حالة التصعيد في الضفة الغربية، ومحاولة دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للتدخل في هذا التصعيد ومحاولة تهدئة الأوضاع في الضفة.
يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني قد غادر بلاده، أمس السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.
ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام غد الاثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية، يوم الثلاثاء، متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.
وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала