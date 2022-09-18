https://sputnikarabic.ae/20220918/رغم-التصعيد-في-القدس-المحتلة-اتصالات-لعقد-لقاء-بين-الملك-عبد-الله-الثاني-ويائير-لابيد-1067908760.html
رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد
رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محادثات إسرائيلية مكثفة تجرى بهدف العلم على إجراء لقاء يجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T16:26+0000
2022-09-18T16:26+0000
2022-09-18T16:26+0000
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وأوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأنه رغم حالة التصعيد في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، فإن تل أبيب تحاول إجراء لقاء يجمع لابيد بالعاهل الأردني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك.وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن يجرى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك، وذلك رغم حالة التصعيد في الضفة الغربية، ومحاولة دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للتدخل في هذا التصعيد ومحاولة تهدئة الأوضاع في الضفة.يشار إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني قد غادر بلاده، أمس السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام غد الاثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية، يوم الثلاثاء، متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم
رغم التصعيد في القدس المحتلة... اتصالات لعقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ويائير لابيد
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن محادثات إسرائيلية مكثفة تجرى بهدف العلم على إجراء لقاء يجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وأوضحت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الأحد، بأنه رغم حالة التصعيد في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية، فإن تل أبيب تحاول إجراء لقاء يجمع لابيد بالعاهل الأردني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن يجرى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك، وذلك رغم حالة التصعيد في الضفة الغربية، ومحاولة دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للتدخل في هذا التصعيد ومحاولة تهدئة الأوضاع في الضفة.
يشار إلى أن ملك الأردن
عبد الله الثاني قد غادر بلاده، أمس السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.
ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام غد الاثنين، وفق قناة
"المملكة" الرسمية.
وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية، يوم الثلاثاء، متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.
وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.