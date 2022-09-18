https://sputnikarabic.ae/20220918/سلطات-خيرسون-الدفاعات-الجوية-تصد-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-المدينة-1067902103.html
سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة
سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة
أعلنت سلطات خيرسون، اليوم الأحد، عن دوي ستة انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بسبب سقوط صواريخ أطلقها الجانب الأوكراني. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:19+0000
2022-09-18T13:19+0000
2022-09-18T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ مدفعية ولا معلومات عن جرحى أو قتلى". وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن "منظومة الدفاع الجوي تعمل في المدينة، حيث تم صد جميع الضربات الصاروخية".وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة
13:19 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 18.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات خيرسون، اليوم الأحد، عن دوي ستة انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بسبب سقوط صواريخ أطلقها الجانب الأوكراني.
وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ مدفعية ولا معلومات عن جرحى أو قتلى".
وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن "منظومة الدفاع الجوي تعمل في المدينة، حيث تم صد جميع الضربات الصاروخية".
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت
من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.