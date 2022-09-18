عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220918/سلطات-خيرسون-الدفاعات-الجوية-تصد-6-صواريخ-أطلقتها-القوات-الأوكرانية-على-المدينة-1067902103.html
سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة
سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة
أعلنت سلطات خيرسون، اليوم الأحد، عن دوي ستة انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بسبب سقوط صواريخ أطلقها الجانب الأوكراني. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:19+0000
2022-09-18T13:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624385_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_12a74b5b854174ff08104662309f2810.jpg
وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ مدفعية ولا معلومات عن جرحى أو قتلى". وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن "منظومة الدفاع الجوي تعمل في المدينة، حيث تم صد جميع الضربات الصاروخية".وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061624385_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_29ed0302d63c50f58d465686bce545ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سلطات خيرسون: الدفاعات الجوية تصد 6 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على المدينة

13:19 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 18.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت سلطات خيرسون، اليوم الأحد، عن دوي ستة انفجارات قوية في وسط المدينة، وذلك بسبب سقوط صواريخ أطلقها الجانب الأوكراني.
وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ مدفعية ولا معلومات عن جرحى أو قتلى".
وقال مصدر في خدمات الطوارئ إن "منظومة الدفاع الجوي تعمل في المدينة، حيث تم صد جميع الضربات الصاروخية".
وكانت مقاطعة خيرسون وكذلك أجزاء من مقاطعة نيكولايف قد خرجت من نطاق سيطرة سلطات كييف بمساعدة القوات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала