https://sputnikarabic.ae/20220918/شرطة-لندن-تدفع-بآلاف-الضباط-لتأمين-جنازة-الملكة-وتطالب-بالإبلاغ-عن-أي-شيء-مريب-1067911173.html

شرطة لندن تدفع بآلاف الضباط لتأمين جنازة الملكة وتطالب بالإبلاغ عن "أي شيء مريب"

شرطة لندن تدفع بآلاف الضباط لتأمين جنازة الملكة وتطالب بالإبلاغ عن "أي شيء مريب"

سيصطف نحو 2300 ضابط شرطة لتأمين مسار رحلة الملكة الأخيرة (الجنازة) من وستمنستر إلى قلعة وندسور، ضمن فريق من آلاف الشرطيين الذين ينتشرون في العاصمة ومحيطها... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T16:57+0000

2022-09-18T16:57+0000

2022-09-18T16:57+0000

بريطانيا

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وستدفع قوات الأمن بنحو 3000 ضابط من خارج لندن، كجزء من الفريق الأكبر الذي يتألف من 10 آلاف فرد لمراقبة الجنازة يوم الاثنين، والتي وصفها نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة ستيوارت كوندي بأنها "المرحلة الأخيرة والأكثر تعقيدا" منذ وفاة الملكة.وفي حديثه إلى وكالة "بريس أسوسيشن" في غرفة العمليات الخاصة بقوات شرطة العاصمة يوم الأحد، قال كوندي: "هذه عملية شرطية تخطط لها قوات أمن العاصمة لفترة طويلة من الوقت، لكن يوم الاثنين سندخل نهايتها وأكثر مرحلة معقدة من عمليتنا الشرطية".وتابع: "أولا وقبل كل شيء، أولويتنا هي ضمان مسار جنازة وطريق مواكب آمن، ولكن أيضا مضمون لكل من يحضر. كجزء من الطريق من وستمنستر أبي إلى ويلينجتون آرك، سيكون لدينا 1000 ضابط شرطة إلى جانب أفراد عسكريين على طول الطريق".وتابع: "هؤلاء الضباط سوف يتفاعلون مع الحشود الضخمة التي نتوقعها في لندن وسأطلب من أي شخص، إذا كنت قادما إلى لندن، ليعبر عن احترامه ويرى جلالة الملكة؛ إذا رأيت أي شيء غير عادي أو سمعت أي شيء مريب، يرجى التحدث إلى واحد من آلاف ضباط الشرطة الذين سيكونون في الخدمة".وفي حديثه عن المرحلة الأخيرة من المسيرة، أضاف: "بينما تقوم جلالة الملكة برحلتها الأخيرة عبر لندن ثم إلى وندسور، سيكون لدينا 1300 ضابط آخر كجزء من هذا الطريق. لدينا خطة مطورة جيدا ومدرب عليها جيدا مع شرطة التايمز فالي وشرطة ساري بينما تقوم جلالة الملكة برحلتها الأخيرة".

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