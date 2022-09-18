https://sputnikarabic.ae/20220918/عالمة-شهيرة-الإنسان-إما-أنثى-أو-ذكر-غير-ذلك-هراء-وجنون-1067906183.html

عالمة شهيرة: الإنسان إما أنثى أو ذكر... غير ذلك "هراء وجنون"

عالمة شهيرة: الإنسان إما أنثى أو ذكر... غير ذلك "هراء وجنون"

علقت عالمة شهيرة على قضية مزاعم وجود "جنس ثالث" أو ما يشابه ذلك، مؤكدة أن هذه المزاعم مجرد "هراء وجنون" لأن الإنسان من الناحية العلمية هو إما ذكر أو أنثى فقط. 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T15:19+0000

2022-09-18T15:19+0000

2022-09-18T15:19+0000

علوم

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050778242_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d00cf369f7f252ce2660de81a7aff57e.png

وردت عالمة الأحياء الألمانية كريستيانه نوسلاين-فولهارد، الحاصلة على جائزة "نوبل" عام 1995، على مزاعم أطلقها ممثل "المثليين" في الحكومة الفيدرالية الألمانية سفين ليمان، الذي قال "إن الرأي القائل بوجود جنسين هو أمر غير علمي. هناك العديد من الأجناس"، نافية هذا التصريح جملة وتفصيلا.وعلقت العالمة الألمانية ردا على ليمان (ممثل المثليين): "هذا غير علمي! ربما غاب السيد ليمان عن مقرر علم الأحياء في المرحلة الأساسية".وتابعت نوسلاين-فولهارد ردها قائلة: "يا عزيزي. حسنًا: لدى كل الثدييات يوجد جنسان فقط، والإنسان من الثديات. وهناك جنس واحد ينتج البويضات، وله اثنان من الكروموسومات (X X). هذا يسمى الأنثى. وهناك الآخر الذي ينتج الحيوانات المنوية، ويحتوي على كروموسو واحد وكروموسوم ثان (Y X). هذا يسمى ذكر. وعندما تتحد البويضة مع حيوان منوي، يتم إنشاء كائن جديد"، في إشارة إلى استحالة عملية التزاوج بدون هذين الجنسين.وخلال مقابلة مع مجلة "إيما"، ردت العالمة نوسلاين-فولهارد على سؤال يتعلق بأن الناس يربطون وجود جنس ثالث بأمثلة من عالم الحيوان، مثل القواقع أو الحلزون، على سبيل المثال.واعتبرت العالمة أنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية في عام 2017 بأنه يجب إدخال صنف ثالث للجنس "متنوع" للأشخاص ثنائيي الجنس بالإضافة إلى "الأنثى" و"الذكر"،إلا أن "الخنوثة" الجنسية لدى البشر تنشأ بسبب حدوث خلل نادر جدا، على سبيل المثال في مجموعة الكروموسوم، مؤكدا أن الأشخاص (ثنائيي الجنس) والذين لديهم خصائص من كلا الجنسين "ليسوا جنسا ثالثا".اقرأ أيضا: دراسة تكشف عن قدرة اختبار دم بسيط في رصد العديد من أنواع السرطان قبل ظهور أعراض واضحةونوهت العالمة إلى أن جود رجال "أنثويون" (تميل صفاتهم الجسدية للأنوثة) ونساء "ذكوريون"، لا يتعلق فقط بالعوامل الثقافية، ولكن أيضا مرتبط بمستويات الهرمونات المختلفة.وفي تعليقها على فكرة منح الأشخاص الحق في تقرير نوع جنسهم قالت العالمة: "هذا هراء! إنها مجرد أمنيات. هناك أشخاص يريدون تغيير جنسهم، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأن (X X) أو (XY) لا تتغير. الشيء المهم هو أن حقيقة ما إذا كان الشخص لديه كروموسوم Y يؤثر بالفعل على نمو الجنين أثناء الحمل وبالطبع أيضًا في مرحلة المراهقة. لذلك فإن الأولاد لديهم خصائص جنسية مختلفة عن البنات ولا يمكن عكس ذلك. يحتفظ الناس بجنسهم مدى الحياة. بالطبع، من الممكن من خلال التحكم بالهرمونات، على سبيل المثال، أن تتناول الفتاة هرمون التستوستيرون وتحصل على صوت رخيم ونمو لحية. لكن مع هذا لن تنمو للفتاة الخصيتين ولن تنتج الحيوانات المنوية. كما أن الذكور لا ينتجون البويضات ولا يمكنهم الإنجاب بسبب جرعات الهرمونات.. كل هرمون تتناوله له آثار جانبية. إن تناول الهرمونات أمر خطير من حيث المبدأ".اقرأ أيضا: مقاتلو كييف يطالبون بتشريع زواج المثليينوشددت العالمة على أنه "لا يمكن للمشرع تمكين تغيير الجنس. إنه يقول فقط: من الآن فصاعدا، يمكن لهذه المرأة أن تدعي أنها رجل. والعكس صحيح. لكن لا يمكن تغيير الأساس البيولوجي على الإطلاق. وإذا ادعى رجل الآن أنه امرأة وذهب إلى نادٍ رياضي ليلعب مع النساء هناك، فهذه مشكلة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, مجتمع, منوعات