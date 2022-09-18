https://sputnikarabic.ae/20220918/غانتس-يلتقي-بوزير-خارجية-الإمارات-بمناسبة-مرور-عامين-على-الاتفاقات-الإبراهيمية-فيديو-1067914479.html
غانتس يلتقي بوزير خارجية الإمارات بمناسبة مرور عامين على "الاتفاقات الإبراهيمية"... فيديو
غانتس يلتقي بوزير خارجية الإمارات بمناسبة مرور عامين على "الاتفاقات الإبراهيمية"... فيديو
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، بمناسبة ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاق التطبيع بين... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T18:21+0000
2022-09-18T18:21+0000
2022-09-18T18:21+0000
بيني غانتس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال غانتس في تغريدات في حسابه على تويتر نشرها باللغتين العربية والعبرية: "مع احتفالنا بمرور عامين على إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية، فقد كان من دواعي سروري الاجتماع بوزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد".وأضاف: "ركزت محادثتنا على السياسة الإقليمية، والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".وخلال اللقاء أكد غانتس وعبد الله بن زايد على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "أشرت إلى التطورات التي طرأت على الساحة الفلسطينية. وفي الختام، عبّرت عن خالص تقديري للرئيس الإماراتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي أتاحت قيادته ازدهار علاقاتنا".والأربعاء الماضي، وصل وزير الخارجية الإماراتي إلى إسرائيل في زيارة رسمية، رافقه خلالها وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، على ما ذكرت وقتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).والتقى بن زايد خلال زيارته بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وبرئيس الوزراء يائير لابيد وبرئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.ووقّعت إسرائيل والإمارات، في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم ما لبثت الدولتان أن وقعتا على سلسلة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاقتصاد والرياضة وغيرها.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
غانتس يلتقي بوزير خارجية الإمارات بمناسبة مرور عامين على "الاتفاقات الإبراهيمية"... فيديو
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الاثنين، مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، بمناسبة ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في إطار ما عُرف إعلاميا باسم "الاتفاقات الإبراهيمية".
وقال غانتس في تغريدات في حسابه على تويتر نشرها باللغتين العربية والعبرية: "مع احتفالنا بمرور عامين على إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية، فقد كان من دواعي سروري الاجتماع بوزير الخارجية الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد".
وأضاف: "ركزت محادثتنا على السياسة الإقليمية، والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك".
وخلال اللقاء أكد غانتس
وعبد الله بن زايد على "ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "أشرت إلى التطورات التي طرأت على الساحة الفلسطينية. وفي الختام، عبّرت عن خالص تقديري للرئيس الإماراتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي أتاحت قيادته ازدهار علاقاتنا".
والأربعاء الماضي، وصل وزير الخارجية الإماراتي إلى إسرائيل في زيارة رسمية، رافقه خلالها وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، على ما ذكرت وقتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
والتقى بن زايد خلال زيارته بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وبرئيس الوزراء يائير لابيد وبرئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
.
ووقّعت إسرائيل والإمارات، في منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية، ثم ما لبثت الدولتان أن وقعتا على سلسلة اتفاقات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاقتصاد والرياضة وغيرها.