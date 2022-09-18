عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/غضب-في-بريطانيا-بسبب-عمل-بورصة-المعادن-خلال-جنازة-الملكة-1067899858.html
غضب في بريطانيا بسبب عمل بورصة المعادن خلال جنازة الملكة
غضب في بريطانيا بسبب عمل بورصة المعادن خلال جنازة الملكة
أثارت بورصة لندن للمعادن غضب بعض الأعضاء بقرارها البقاء مفتوحة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، مما زاد من حدة التوترات بين السوق ومستخدميه. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:41+0000
2022-09-18T12:41+0000
اقتصاد
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067782812_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_9d0a3aff77bfdd3d74a9ba808974a7b8.jpg
وجاء رد فعل الوسطاء وعملاء سوق المعادن غاضبا على قرار البورصة البالغة من العمر 145 عاما، بفتح التعاملات الإلكترونية مع إغلاق صالة التداول الشهيرة يوم الاثنين، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".هذا يعني أن العديد من التجار سيعملون كالمعتاد بدلا من أن يكونوا قادرين على تقديم التحية الأخيرة للملكة الراحلة. في المقابل، سيتم إغلاق التداول في بورصة لندن للأسهم بسبب عطلة البنوك. يؤجج القرار التوتر بين البورصة المملوكة لشركة هونغ كونغ للتبادل والتخليص، ومستخدميها الرئيسيين، في الوقت الذي يحذر فيه محللون من خسارة لندن لمكانتها العالمية ضمن النظام المالي.في مارس / آذار، أغضبت بورصة لندن للمعادن صناديق التحوط وصناع السوق عندما ألغت يوما من التداولات وأوقفت التداول على النيكل لمدة أسبوع عندما تضاعف سعر المعدن.أطلقت مجموعة من خمس شركات استثمارية إجراءات قانونية جديدة ضد بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، بعد أشهر من رفع صندوقي التحوط "إليوت مانجمنت" و"جين ستريت" دعوى قضائية ضد البورصة.
https://sputnikarabic.ae/20220606/دعوى-تطالب-بورصة-لندن-للمعادن-بتعويض-450-مليون-دولار-بسبب-أزمة-مارس-1063170344.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067782812_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b870bc5920bef522b037ba4b932202a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, بريطانيا
اقتصاد, بريطانيا

غضب في بريطانيا بسبب عمل بورصة المعادن خلال جنازة الملكة

12:41 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHER FURLONGنعش الملكة إليزابيث
نعش الملكة إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHER FURLONG
تابعنا عبرTelegram
أثارت بورصة لندن للمعادن غضب بعض الأعضاء بقرارها البقاء مفتوحة خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، مما زاد من حدة التوترات بين السوق ومستخدميه.
وجاء رد فعل الوسطاء وعملاء سوق المعادن غاضبا على قرار البورصة البالغة من العمر 145 عاما، بفتح التعاملات الإلكترونية مع إغلاق صالة التداول الشهيرة يوم الاثنين، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
مصنع المعادن في محافظة حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
دعوى تطالب بورصة لندن للمعادن بتعويض 450 مليون دولار بسبب أزمة مارس
6 يونيو, 11:33 GMT
هذا يعني أن العديد من التجار سيعملون كالمعتاد بدلا من أن يكونوا قادرين على تقديم التحية الأخيرة للملكة الراحلة. في المقابل، سيتم إغلاق التداول في بورصة لندن للأسهم بسبب عطلة البنوك.
يؤجج القرار التوتر بين البورصة المملوكة لشركة هونغ كونغ للتبادل والتخليص، ومستخدميها الرئيسيين، في الوقت الذي يحذر فيه محللون من خسارة لندن لمكانتها العالمية ضمن النظام المالي.
في مارس / آذار، أغضبت بورصة لندن للمعادن صناديق التحوط وصناع السوق عندما ألغت يوما من التداولات وأوقفت التداول على النيكل لمدة أسبوع عندما تضاعف سعر المعدن.
أطلقت مجموعة من خمس شركات استثمارية إجراءات قانونية جديدة ضد بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، بعد أشهر من رفع صندوقي التحوط "إليوت مانجمنت" و"جين ستريت" دعوى قضائية ضد البورصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала