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فرنسا تعلن استثمار أكثر من 9 مليارات دولار في صناعة الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة
فرنسا تعلن استثمار أكثر من 9 مليارات دولار في صناعة الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، أن بلادها تخطط لاستثمار أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في صناعة الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:43+0000
2022-09-18T13:43+0000
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باريس- سبوتنيك. وقالت بورن في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية: "ستستثمر فرنسا إجمالا أكثر من 9 مليارات دولار في صناعة الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة من أجل البحث و[تطوير] صناعة الفضاء لدينا".وأضافت، موضحة أن صناعة الفضاء "تلعب دورا رئيسيا في مكافحة تغير المناخ، إذ يتم تتبع العديد من التغييرات بواسطة الأقمار الصناعية".وأشارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، كذلك في كلمتها إلى أن الفضاء أصبح "ساحة مواجهة"، وأن عملية عسكرته جارية، "وهذا هو السبب في أنه يتعين على أوروبا استخدام إنجازات صناعة الفضاء "للحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي في تقييم الوضع واتخاذ القرار والعمليات"، وكذلك "لحماية المصالح الوطنية"، وفقا لقولها.بالإضافة إلى ذلك، أشارت رئيسة الوزراء الفرنسية إلى أهمية التعاون المتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، والتعاون الثنائي بين القوى الفضائية والتعاون مع وكالات الفضاء.
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أخبار فرنسا , العالم

فرنسا تعلن استثمار أكثر من 9 مليارات دولار في صناعة الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة

13:43 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANNرئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANN
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أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، أن بلادها تخطط لاستثمار أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي في صناعة الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة.
باريس- سبوتنيك. وقالت بورن في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية: "ستستثمر فرنسا إجمالا أكثر من 9 مليارات دولار في صناعة الفضاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة من أجل البحث و[تطوير] صناعة الفضاء لدينا".
وأضافت، موضحة أن صناعة الفضاء "تلعب دورا رئيسيا في مكافحة تغير المناخ، إذ يتم تتبع العديد من التغييرات بواسطة الأقمار الصناعية".
كما لفتت إلى أن صناعة الفضاء "مهمة للمجال الرقمي لضمان العمل المناسب لأنظمة تحديد الموقع الجغرافي والإنترنت".
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وأشارت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، كذلك في كلمتها إلى أن الفضاء أصبح "ساحة مواجهة"، وأن عملية عسكرته جارية، "وهذا هو السبب في أنه يتعين على أوروبا استخدام إنجازات صناعة الفضاء "للحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي في تقييم الوضع واتخاذ القرار والعمليات"، وكذلك "لحماية المصالح الوطنية"، وفقا لقولها.

وأكدت بورن على "ضرورة محافظة أوروبا على استقلالية الوصول إلى الفضاء، وألا تعتمد على الدول الأخرى في إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية".

بالإضافة إلى ذلك، أشارت رئيسة الوزراء الفرنسية إلى أهمية التعاون المتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي، والتعاون الثنائي بين القوى الفضائية والتعاون مع وكالات الفضاء.
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