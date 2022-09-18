https://sputnikarabic.ae/20220918/في-القدس-الإعلان-عن-إضراب-عام-بالمدارس-غدا-اعتراضا-على-فرض-مناهج-إسرائيلية-1067897845.html
في القدس.. الإعلان عن إضراب عام بالمدارس غدا اعتراضا على فرض مناهج إسرائيلية
في القدس.. الإعلان عن إضراب عام بالمدارس غدا اعتراضا على فرض مناهج إسرائيلية
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، الإضراب العام في المدارس غدا الاثنين، اعتراضا على فرض إسرائيل مناهج وصفوها بأنها تزيف الحقائق. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:41+0000
2022-09-18T11:41+0000
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ووفق ما نشرته حركة فتح الفلسطينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد اتفقت القوى الوطنية والإسلامية في القدس أن يكون غدا الاثنين يوم إضراب شامل في المدارس "رفضاً لأي شكل من محاولات فرض المناهج الإسرائيلية".وجاء في بيان القوى الفلسطينية بالقدس أنهم يرفضون "محاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية"، واصفة ما تتعرض له المدارس بأنه "ابتزاز مالي تمارسه وزارة المعارف وبلدية الاحتلال على إدارة المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها".ونقلت قناة الجزيرة جانبا من وقفة احتجاجية نظمها أولياء أمور طلاب مدرسة الإيمان بالقدس، حيث أكدوا على رفضهم تلك المناهج، واصفين إياها بأنها تزييف وتحريف للرواية التاريخية.وظهر في الوقفة أحد أولياء الأمور وهو يؤكد أنهم لن يسمحوا بـ "أسرلة هوية الأطفال المقدسيين"، ولن يتركوا أحدا ينسيهم أنهم فلسطينيون".وقالت إحدى أمهات الطلبة في تلك المدرسة إن أطفالنا لا يملكون الآن إلا هويتهم، وإن الإسرايليين يحاولون تمرير هذا التذويب للهوية الفلسطينية شيئا فشيئا، مشددة على أنهم لن يقبلوا ذلك مطلقا.
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آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم
في القدس.. الإعلان عن إضراب عام بالمدارس غدا اعتراضا على فرض مناهج إسرائيلية
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أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، الإضراب العام في المدارس غدا الاثنين، اعتراضا على فرض إسرائيل مناهج وصفوها بأنها تزيف الحقائق.
ووفق ما نشرته حركة فتح الفلسطينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد اتفقت القوى
الوطنية والإسلامية في القدس أن يكون غدا الاثنين يوم إضراب شامل في المدارس "رفضاً لأي شكل من محاولات فرض المناهج الإسرائيلية".
وجاء في بيان
القوى الفلسطينية بالقدس أنهم يرفضون "محاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية"، واصفة ما تتعرض له المدارس بأنه "ابتزاز مالي تمارسه وزارة المعارف وبلدية الاحتلال على إدارة المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها".
وطالب البيان أن تقوم الحكومة الفلسطينية بـ "توفير البدائل الحقيقية وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني".
ونقلت قناة الجزيرة جانبا من وقفة احتجاجية نظمها أولياء أمور طلاب مدرسة الإيمان بالقدس، حيث أكدوا على رفضهم تلك المناهج، واصفين إياها بأنها تزييف وتحريف للرواية التاريخية.
وظهر في الوقفة أحد أولياء الأمور وهو يؤكد أنهم لن يسمحوا بـ "أسرلة هوية الأطفال المقدسيين"، ولن يتركوا أحدا ينسيهم أنهم فلسطينيون".
وقالت إحدى أمهات الطلبة
في تلك المدرسة إن أطفالنا لا يملكون الآن إلا هويتهم، وإن الإسرايليين يحاولون تمرير هذا التذويب للهوية الفلسطينية شيئا فشيئا، مشددة على أنهم لن يقبلوا ذلك مطلقا.