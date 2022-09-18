https://sputnikarabic.ae/20220918/قرغيزيا-الوضع-على-الحدود-مع-طاجيكستان-ظل-هادئا-طوال-الليل-1067889634.html
قرغيزيا: الوضع على الحدود مع طاجيكستان ظل هادئا طوال الليل
قرغيزيا: الوضع على الحدود مع طاجيكستان ظل هادئا طوال الليل
أكدت السلطات القرغيزية أن الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية ظل هادئًا أثناء الليل. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:03+0000
2022-09-18T07:03+0000
2022-09-18T07:03+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067824339_0:13:960:553_1920x0_80_0_0_e2dbc6fe2340ca3a6b2cece210e0d01e.jpg
بيشكيك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من المكتب الصحفي للجنة القيرغيزية للأمن القومي (UKMK) لـ "وكالة سبوتنيك" اليوم الأحد، أكدت أن الوضع على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان ظل هادئًا خلال الليل.وقال المتحدث باسم (UKMK): "كان الوضع على الحدود في الليل من 17 إلى 18 سبتمبر هادئًا ، دون أي حوادث".وقالت: "إن قيادة البلاد تتخذ جميع الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع، ووقف محاولات التصعيد واستفزاز النزاعات وحل القضايا الناشئة سلميا".وفيما اتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول الحدود المشتركة بأكملها، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل، وبعدها وتحديدا صباح أمس السبت أفادت الأطراف بوجود قصف من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/طاجيكستان-تتهم-حرس-الحدود-القرغيزي-بخرق-وقف-إطلاق-النار-1067864478.html
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1067824339_76:0:929:640_1920x0_80_0_0_d8f93ead84d020cf991c8cfdc3046106.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
قرغيزيا: الوضع على الحدود مع طاجيكستان ظل هادئا طوال الليل
تابعنا عبر
أكدت السلطات القرغيزية أن الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية ظل هادئًا أثناء الليل.
بيشكيك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات من المكتب الصحفي للجنة القيرغيزية للأمن القومي (UKMK) لـ "وكالة سبوتنيك" اليوم الأحد، أكدت أن الوضع على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان
ظل هادئًا خلال الليل.
وقال المتحدث باسم (UKMK): "كان الوضع على الحدود في الليل من 17 إلى 18 سبتمبر هادئًا ، دون أي حوادث".
وفقا للجنة، لا يزال الوضع متوترا في الجزء القرغيزي- الطاجيكي من حدود الدولة في منطقة تشونغ ألاي في منطقة أوش وفي منطقة باتكين، حيث أشارت إلى أن وحدات (UKMK)، المتمركزة في الجزء القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة، في وضع أمني مشدد.
وقالت: "إن قيادة البلاد تتخذ جميع الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الوضع، ووقف محاولات التصعيد واستفزاز النزاعات وحل القضايا الناشئة سلميا".
وكانت اشتباكات واسعة النطاق على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، قد بدأت صباح الجمعة الماضية.
وفيما اتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف، استمر القتال بين جيشي البلدين طوال اليوم تقريبًا على طول الحدود المشتركة بأكملها، ولم يتحقق وقف إطلاق النار إلا بحلول الليل، وبعدها وتحديدا صباح أمس السبت أفادت الأطراف بوجود قصف من الجانبين.