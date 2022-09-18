كاميلا بعد وفاة حماتها الملكة إليزابيث: نحتت دورها كـ"امرأة منعزلة" في عالم يهيمن عليه الرجال
© AP Photo / Ben Stansall/Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثانية من اليمين، جالسة على العرش في مجلس اللوردات بجوار زوجها الأمير فيليب ، دوق إدنبرة، على اليمين، ابنها، الأمير تشارلز، أمير ويلز، الثاني من اليسار وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، يستعد لإلقاء خطاب الملكة خلال افتتاح الدولة للبرلمان في قصر وستمنستر في لندن في 27 مايو 2015. يمثل الافتتاح الرسمي للبرلمان بداية رسمية للسنة البرلمانية ويحدد خطاب الملكة جدول أعمال الحكومة الجلسة القادمة.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الثانية من اليمين، جالسة على العرش في مجلس اللوردات بجوار زوجها الأمير فيليب ، دوق إدنبرة، على اليمين، ابنها، الأمير تشارلز، أمير ويلز، الثاني من اليسار وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، يستعد لإلقاء خطاب الملكة خلال افتتاح الدولة للبرلمان في قصر وستمنستر في لندن في 27 مايو 2015. يمثل الافتتاح الرسمي للبرلمان بداية رسمية للسنة البرلمانية ويحدد خطاب الملكة جدول أعمال الحكومة الجلسة القادمة.
© AP Photo / Ben Stansall/Pool
أشادت ملكة بريطانيا الجديدة، كاميلا باركر، اليوم الأحد، بحماتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، لنحت دورها كـ"امرأة منعزلة" في عالم يهيمن عليه الرجال، وفقا لتعبيرها.
وفي أول تعليق علني لها بعد وفاة الملكة إليزابيث، قالت زوجة الملك تشارلز الثالث إن الأمر كان "صعبا للغاية" بالنسبة للملكة الراحلة، التي ورثت العرش في عام 1952 عندما كانت تبلغ من العمر 25 عاما فقط"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت كاميلا: "لقد كانت الملكة إليزابيث جزءا من حياتنا إلى الأبد، إنني أبلغ من العمر 75 عاما الآن، ولا أتذكر وجود أي شخص باستثناء الملكة".
وتابعت: "يجب أن يكون الوضع صعبا للغاية بالنسبة لها كونها امرأة منعزلة، فلم يكن هناك رئيسات وزراء أو رئيسات نساء، وكانت المرأة الوحيدة، لذلك أعتقد أنها نحتت دورها".
وأضافت كاميلا متذكرة حماتها الراحلة: "لديها تلك العيون الزرقاء الرائعة، وعندما تبتسم تضيء وجهها بالكامل، سأتذكر دائما ابتسامتها، تلك الابتسامة لا تنسى".
وفي شهر فبراير/ شباط من العام الحالي، عشية الذكرى الـ70 لتوليها العرش، أنهت الملكة إليزابيث كل الجدل حول كيف يجب أن تُعرف كاميلا بمجرد أن يصبح ابنها الأكبر تشارلز ملكا.
وقالت إنها "رغبتها الصادقة" في أن تُعرف كاميلا باسم الملكة، "بينما تواصل خدمتها المخلصة".
وتجولت كاميلا في جميع أنحاء بريطانيا مع زوجها الملك الجديد، تشارلز الثالث، كما شاركت في جولة قصيرة خارج قصر باكنغهام، وإعلان الملك الجديد ورحلات إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.
وتزوج تشارلز وكاميلا في عام 2005، بعد علاقة حب طويلة الأمد.
وواجهت كاميلا كراهية طويلة الأمد من قبل العديد من البريطانيين، الذين ألقوا باللوم عليها في فشل زواج تشارلز الأول من الأميرة الراحلة ديانا.