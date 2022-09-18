https://sputnikarabic.ae/20220918/للمرة-الرابعة-في-تاريخها-إسبانيا-تفوز-ببطولة-أوروبا-لكرة-السلة-1067918238.html
للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة
للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة
توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه بالنهائي على فرنسا 76:88. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T20:59+0000
2022-09-18T20:59+0000
2022-09-18T20:59+0000
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813189_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_60159838b1fc1f3026f209d9f0a8569d.jpg
وبذلك استعادت إسبانيا اللقب القاري-الذي سبق وحصلت عليه في 2009 و2011 و2015- من سلوفينيا التي فازت به في عام 2017، بحسب موقع basketnews.وفي الوقت نفسه، أضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة إلى مجموعتها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011.كان أحد أقوى عوامل فوز إسبانيا في مباراة الليلة، عثمان جاروبا (20 عاما) مهاجم فريق هيوستن روكتس، والذي لعب دورًا رئيسيًا كمدافع أمام فرنسا.وقال مدرب المنتخب الإسباني سيرجيو سكاريلو عن جاروبا خلال البطولة: "كانت فكرتنا أن يقود لورينزو (براون) الفريق في الهجوم، وأن يقود عثمان في الدفاع (..) إنه مدافع غير عادي. يمكنه تغيير كل شيء. لديه قلب كبير. إنه يرتكب أخطاء بالطبع. إنه صغير جدا، لكننا نثق به كثيرا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1049813189_12:0:2036:1518_1920x0_80_0_0_433f4fe7860bc347d862a2b7d201a367.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تفوز ببطولة أوروبا لكرة السلة
تابعنا عبر
توج المنتخب الإسباني ببطولة أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه بالنهائي على فرنسا 76:88.
وبذلك استعادت إسبانيا اللقب القاري-الذي سبق وحصلت عليه في 2009 و2011 و2015- من سلوفينيا التي فازت به في عام 2017، بحسب موقع
basketnews.
وفي الوقت نفسه، أضافت فرنسا الميدالية الفضية الثالثة إلى مجموعتها بعد حصولها على المركز الثاني في عامي 1949 و2011.
كان أحد أقوى عوامل فوز إسبانيا في مباراة الليلة، عثمان جاروبا (20 عاما) مهاجم فريق هيوستن روكتس، والذي لعب دورًا رئيسيًا كمدافع أمام فرنسا.
وقال مدرب المنتخب الإسباني سيرجيو سكاريلو عن جاروبا خلال البطولة: "كانت فكرتنا أن يقود لورينزو (براون) الفريق في الهجوم، وأن يقود عثمان في الدفاع (..) إنه مدافع غير عادي. يمكنه تغيير كل شيء. لديه قلب كبير. إنه يرتكب أخطاء بالطبع. إنه صغير جدا، لكننا نثق به كثيرا".