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https://sputnikarabic.ae/20220918/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي؟-1067894222.html
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
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واختتمت قمة قادة المنظمة أعمالها في سمرقند، بعدما اعتمدت أعضاء جدد بصفة "شركاء حوار".وفي الشهر الشهر الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الـ 9 الأعضاء في المنظمة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا أن أمن أي دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن جميع الأعضاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟

10:01 GMT 18.09.2022
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تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران.
واختتمت قمة قادة المنظمة أعمالها في سمرقند، بعدما اعتمدت أعضاء جدد بصفة "شركاء حوار".

وفي الشهر الشهر الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الـ 9 الأعضاء في المنظمة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا أن أمن أي دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن جميع الأعضاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟ - سبوتنيك عربي
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