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https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يتوقع-التوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-الدولي-قريبا-1067916871.html
محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا
محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T19:51+0000
2022-09-18T19:51+0000
اقتصاد
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وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.وأضاف العباسي أن "اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق"، مشيرا إلى أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن "الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية"، لافتا إلى أنه "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".
https://sputnikarabic.ae/20210518/الشروط-الأصعب-هل-يحل-قرض-صندوق-النقد-الجديد-الأزمة-في-تونس؟-1049003708.html
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اقتصاد, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
اقتصاد, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا

19:51 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض وأعتقد أنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة".
وتسعى تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وأضاف العباسي أن "اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق"، مشيرا إلى أنه "سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2021
وسط اشتراطات مرهقة... هل يحل القرض الجديد لصندوق النقد الأزمة في تونس؟
18 مايو 2021, 18:34 GMT
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الأسبوع الماضي، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي. لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن "الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية"، لافتا إلى أنه "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".
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