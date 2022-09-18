https://sputnikarabic.ae/20220918/محافظ-البنك-المركزي-السعودي-مستويات-التضخم-في-المملكة-لا-تزال-ضمن-مستويات-معقولة-1067890581.html
محافظ البنك المركزي السعودي: مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة
محافظ البنك المركزي السعودي: مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة
قال محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، إن مستويات التضخم في المملكة العربية السعودية لا تزال ضمن مستويات معقولة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:55+0000
2022-09-18T07:55+0000
2022-09-18T07:55+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأضاف في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أن "التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وتابع أن "الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة".وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" وضعت تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2".وتوقعت في تقرير لها، أمس السبت، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220917/قرار-جديد-من-السلطات-السعودية-بخصوص-صور-قيادة-المملكة-1067854074.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
محافظ البنك المركزي السعودي: مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن مستويات معقولة
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قال محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، إن مستويات التضخم في المملكة العربية السعودية لا تزال ضمن مستويات معقولة.
وأضاف في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أن "التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة"، وفقا لصحيفة
"الاقتصادية" السعودية.
وتابع أن "الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصاديات، ولابد من دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة".
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" وضعت تقييمها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند "A-/A-2".
وتوقعت في تقرير لها، أمس السبت، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ 10 سنوات
، ليصل إلى 7.5 في المئة في العام الحالي 2022، مع تحقيقها فائضا ماليا متوقعا في الميزانية بنحو 6.3 في المئة، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت أن أسباب سيطرة المملكة العربية السعودية على التضخم، تتمثل في الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي.