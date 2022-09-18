عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/مدرب-المنتخب-الجزائري-أبوتريكة-لم-يلعب-في-المستوى-العالي-مثل-رياض-محرز-1067904257.html
مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز
مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز
علق جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأحد، على نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، الذي طالب النجم الجزائري، رياض محرز بالرحيل عن فريق... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T14:15+0000
2022-09-18T14:15+0000
منتخب الجزائر الوطني
مجتمع
محمد أبو تريكة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102178/23/1021782303_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_25718a7d58bc1562b15ac7910bd8a670.jpg
ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأحد، عن جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية بسيدي موسى، أنه يحترم كثيرا اللاعب المصري محمد أبوتريكة، كونه لعب عدة سنوات مع فريقه الأهلي، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري، أيضا.وقال بلماضي:وشدد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، على أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يعطي بلاده الإضافة في كل مرة يأتي للمنتخب الوطني.وكان نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" قد طالب رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب فوز الفريق 3/0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، بدعوى أنه لم يلعب أساسيا مع فريقه، ولم يستعد مستواه المعهود.ويشار إلى أن محرز شارك في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها أو يصنع.
https://sputnikarabic.ae/20220811/القضاء-البريطاني-يستدعي-رياض-محرز-كشاهد-في-قضية-ميندي-1066281451.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102178/23/1021782303_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_f9597c8a3706d4620c8ba6138848d111.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب الجزائر الوطني, مجتمع, محمد أبو تريكة
منتخب الجزائر الوطني, مجتمع, محمد أبو تريكة

مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز

14:15 GMT 18.09.2022
© facebookAboTrekaLoversأبو تريكة
أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© facebookAboTrekaLovers
تابعنا عبرTelegram
علق جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأحد، على نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، الذي طالب النجم الجزائري، رياض محرز بالرحيل عن فريق مانشستر سيتي بسبب قلة مشاركاته.
ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأحد، عن جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية بسيدي موسى، أنه يحترم كثيرا اللاعب المصري محمد أبوتريكة، كونه لعب عدة سنوات مع فريقه الأهلي، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري، أيضا.
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
القضاء البريطاني يستدعي رياض محرز كشاهد في قضية ميندي
11 أغسطس, 08:24 GMT
وقال بلماضي:
أبو تريكة قدّم الكثير، لكن لم يلعب في المستوى العالي مثل محرز، محرز يواجه منافسه في فريقه كبير جدا وهذا أمر عادي، لا أحد يستطيع التفكير في مكانه. رياض مكسب لنا وهذا هو الأمر الجيّد.
وشدد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، على أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يعطي بلاده الإضافة في كل مرة يأتي للمنتخب الوطني.
وكان نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" قد طالب رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب فوز الفريق 3/0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، بدعوى أنه لم يلعب أساسيا مع فريقه، ولم يستعد مستواه المعهود.
ويشار إلى أن محرز شارك في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها أو يصنع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала