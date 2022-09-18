https://sputnikarabic.ae/20220918/مدرب-المنتخب-الجزائري-أبوتريكة-لم-يلعب-في-المستوى-العالي-مثل-رياض-محرز-1067904257.html
مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز
مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز
علق جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأحد، على نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، الذي طالب النجم الجزائري، رياض محرز بالرحيل عن فريق... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T14:15+0000
2022-09-18T14:15+0000
2022-09-18T14:15+0000
منتخب الجزائر الوطني
مجتمع
محمد أبو تريكة
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ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأحد، عن جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية بسيدي موسى، أنه يحترم كثيرا اللاعب المصري محمد أبوتريكة، كونه لعب عدة سنوات مع فريقه الأهلي، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري، أيضا.وقال بلماضي:وشدد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، على أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يعطي بلاده الإضافة في كل مرة يأتي للمنتخب الوطني.وكان نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" قد طالب رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب فوز الفريق 3/0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، بدعوى أنه لم يلعب أساسيا مع فريقه، ولم يستعد مستواه المعهود.ويشار إلى أن محرز شارك في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها أو يصنع.
https://sputnikarabic.ae/20220811/القضاء-البريطاني-يستدعي-رياض-محرز-كشاهد-في-قضية-ميندي-1066281451.html
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منتخب الجزائر الوطني, مجتمع, محمد أبو تريكة
منتخب الجزائر الوطني, مجتمع, محمد أبو تريكة
مدرب المنتخب الجزائري: أبوتريكة لم يلعب في المستوى العالي مثل رياض محرز
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علق جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم الأحد، على نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، الذي طالب النجم الجزائري، رياض محرز بالرحيل عن فريق مانشستر سيتي بسبب قلة مشاركاته.
ونقلت صحيفة
النهار، مساء اليوم الأحد، عن جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية بسيدي موسى، أنه يحترم كثيرا اللاعب المصري محمد أبوتريكة، كونه لعب عدة سنوات مع فريقه الأهلي، وسجل عددا كبيرا من الأهداف معه ومع المنتخب المصري، أيضا.
أبو تريكة قدّم الكثير، لكن لم يلعب في المستوى العالي مثل محرز، محرز يواجه منافسه في فريقه كبير جدا وهذا أمر عادي، لا أحد يستطيع التفكير في مكانه. رياض مكسب لنا وهذا هو الأمر الجيّد.
وشدد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر
لكرة القدم، على أن رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، يعطي بلاده الإضافة في كل مرة يأتي للمنتخب الوطني.
وكان نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة
والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" قد طالب رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي عقب فوز الفريق 3/0 على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت، بدعوى أنه لم يلعب أساسيا مع فريقه، ولم يستعد مستواه المعهود.
ويشار إلى أن محرز شارك في 9 مباريات مع مانشستر سيتي الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها أو يصنع.