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https://sputnikarabic.ae/20220918/مسؤول-تركي-يكشف-عن-خطة-لربط-بلاده-بالخليج-سككيا-عبر-الكويت-مرورا-بالعراق-1067916550.html
مسؤول تركي يكشف عن خطة لربط بلاده بالخليج سككيا عبر الكويت مرورا بالعراق
مسؤول تركي يكشف عن خطة لربط بلاده بالخليج سككيا عبر الكويت مرورا بالعراق
كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا رئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، بشار أورغلو، عن إمكانية ربط تركيا بالخليج سككيًا عبر الكويت مرورًا... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T19:50+0000
2022-09-18T19:50+0000
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وحسب صحيفة "الشرق" القطرية، أكد بشار أورغلو أنه "في الوقت الحالي توجد صعوبة في إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا، نظرا للمسافة البعيدة بين الدولتين".وأضاف أن "المشروع مطروح بقوة فيما يخص إنشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق، ومن ثم يمكن ربط هذه السكة بالكويت".وتابع بشار أورغلو أن "العمل جارٍ لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة"، الذي اعتبره "مشروعاً نوعياً وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة"، مؤكدا أن "قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما أنها وضعت ميزانية مناسبة جداً لمشروع المترو".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد، أخيرا، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج، مبديا ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".وقال أردوغان إن علاقة بلاده مع قطر ستتواصل خلال الفترة المقبلة بزخم أكبر، لافتا إلى أن "حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار".وأضاف: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع جميع دول الخليج الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20210311/تركيا-نواصل-دعم-عودة-العلاقات-في-منطقة-الخليج-1048336472.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

مسؤول تركي يكشف عن خطة لربط بلاده بالخليج سككيا عبر الكويت مرورا بالعراق

19:50 GMT 18.09.2022
© AP Photo / Kayhan Ozerأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Kayhan Ozer
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كشف رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا رئيس لجنة الأعمال التركية - القطرية، بشار أورغلو، عن إمكانية ربط تركيا بالخليج سككيًا عبر الكويت مرورًا بالعراق.
وحسب صحيفة "الشرق" القطرية، أكد بشار أورغلو أنه "في الوقت الحالي توجد صعوبة في إمكانية طرح مشروع خط سكة حديدية يربط قطر بتركيا، نظرا للمسافة البعيدة بين الدولتين".
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تركيا: نواصل دعم عودة العلاقات في منطقة الخليج إلى طبيعتها
11 مارس 2021, 14:28 GMT
وأضاف أن "المشروع مطروح بقوة فيما يخص إنشاء خط سكة حديدية بين تركيا والعراق، ومن ثم يمكن ربط هذه السكة بالكويت".
وتابع بشار أورغلو أن "العمل جارٍ لوضع خطط تمديد وتوسعة شبكة مترو الدوحة"، الذي اعتبره "مشروعاً نوعياً وأصبح علامة فارقة في مجال البنية التحتية بالمنطقة"، مؤكدا أن "قطر وضعت معايير هامة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، كما أنها وضعت ميزانية مناسبة جداً لمشروع المترو".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد، أخيرا، بالقيام بكل ما يلزم لتطوير العلاقات بين بلاده ودول الخليج، مبديا ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".
وقال أردوغان إن علاقة بلاده مع قطر ستتواصل خلال الفترة المقبلة بزخم أكبر، لافتا إلى أن "حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار".
وأضاف: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع جميع دول الخليج الأخرى".
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