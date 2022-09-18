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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220918/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-القوة-الكافية-للتقدم-على-محاور-زابوروجيه-1067892794.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية لا تمتلك القوة الكافية للتقدم على محاور زابوروجيه
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية لا تمتلك القوة الكافية للتقدم على محاور زابوروجيه
كشفت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة الكافية للتقدم على محاور زابوروجيه. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T09:26+0000
2022-09-18T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال نائب قائد كتيبة القوزاق الهجومية "تافريدا" لوكالة "سبوتنيك" أن الوحدات الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم باتجاه محور فاسيليفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد ضربات متواصلة للمدفعية الروسية للمواقع الأوكرانية في تلك المنطقة.وأضاف المصدر بالقول: "قبل ذلك لاحظنا والآن بدأنا المرحلة التالية وهي هزيمة العدو وتدميره على طول خط المحور ولدينا تأكيدات أن العملية متواصلة بنجاح". وفقا له، فإن الوحدات الأوكرانية في اتجاه محور فاسيليفسكي ليس لديها المعدات العسكرية الكافية، مضيفا بالقول إنه "في حالة اختراقنا فهم في موقف دفاعي ولا يمكن الحديث عن أي نوع من الهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية كتيبة المتطوعين هنا"، مؤكدا على أن "قذائفهم هي التي تقرب انتصارنا".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية لا تمتلك القوة الكافية للتقدم على محاور زابوروجيه

09:26 GMT 18.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشفت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك القوة الكافية للتقدم على محاور زابوروجيه.
وقال نائب قائد كتيبة القوزاق الهجومية "تافريدا" لوكالة "سبوتنيك" أن الوحدات الأوكرانية فقدت القدرة على التقدم باتجاه محور فاسيليفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وذلك بعد ضربات متواصلة للمدفعية الروسية للمواقع الأوكرانية في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر بالقول: "قبل ذلك لاحظنا والآن بدأنا المرحلة التالية وهي هزيمة العدو وتدميره على طول خط المحور ولدينا تأكيدات أن العملية متواصلة بنجاح".
وفقا له، فإن الوحدات الأوكرانية في اتجاه محور فاسيليفسكي ليس لديها المعدات العسكرية الكافية، مضيفا بالقول إنه "في حالة اختراقنا فهم في موقف دفاعي ولا يمكن الحديث عن أي نوع من الهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية كتيبة المتطوعين هنا"، مؤكدا على أن "قذائفهم هي التي تقرب انتصارنا".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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