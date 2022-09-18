https://sputnikarabic.ae/20220918/مصرع-19-شخصا-وإصابة-8-آخرين-بحادث-سير-وسط-نيجيريا-1067910149.html
مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط نيجيريا
مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط نيجيريا
لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون في حادث تصادم 3 مركبات على طريق "يانجوجي - جواجوالدا" وسط نيجيريا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد موقع "بي إم نيوز نيجيريا" نقلا عن مسؤول هيئة السلامة الفيدرالية على الطرق، دودا بيو، اليوم الأحد، أنه تأكد مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنتين ومركبة.وذكر المسؤول النيجيري أن التحقيقات قد أظهرت أن الأسباب الرئيسية للحادث تعزى إلى السرعة الزائدة، مما أدى في النهاية إلى فقدان السيطرة، في وقت تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب في مدينة كوالي.يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانجوجي – أباجي"، وسط نيجيريا.وسبق هذا الحادث، في الـ18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن 10أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرون نتيجة لاصطدام شاحنة بضائع و6 مركبات أخرى على طول طريق "جوس- باوتشي السريع" وسط نيجيريا، أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20220910/مصرع-20-شخصا-على-الأقل-حرقا-إثر-اصطدام-حافلتين-جنوب-غربي-نيجيريا-1067549120.html
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أخبار العالم الآن, نيجيريا
أخبار العالم الآن, نيجيريا
مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين بحادث سير وسط نيجيريا
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لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 8 آخرون في حادث تصادم 3 مركبات على طريق "يانجوجي - جواجوالدا" وسط نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد موقع "بي إم نيوز نيجيريا" نقلا عن مسؤول هيئة السلامة الفيدرالية على الطرق، دودا بيو، اليوم الأحد، أنه تأكد مصرع 19 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم وقع اليوم بين شاحنتين ومركبة.
وذكر المسؤول النيجيري
أن التحقيقات قد أظهرت أن الأسباب الرئيسية للحادث تعزى إلى السرعة الزائدة، مما أدى في النهاية إلى فقدان السيطرة، في وقت تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب في مدينة كوالي.
يشار إلى أنه في الرابع من الشهر الجاري، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأُصيب 10 آخرون في حادث تحطم على طريق "يانجوجي – أباجي"، وسط نيجيريا.
وسبق هذا الحادث
، في الـ18 آب/أغسطس الماضي، لقي ما لا يقل عن 10أشخاص مصرعهم وأُصيب 15 آخرون نتيجة لاصطدام شاحنة بضائع و6 مركبات أخرى على طول طريق "جوس- باوتشي السريع" وسط نيجيريا، أيضا.