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https://sputnikarabic.ae/20220918/مصر-تقرر-إبعاد-مواطن-سوري-لأسباب-تتعلق-بالصالح-العام-1067907936.html
مصر تقرر إبعاد مواطن سوري لأسباب "تتعلق بالصالح العام"
مصر تقرر إبعاد مواطن سوري لأسباب "تتعلق بالصالح العام"
قرر وزير الداخلية المصري محمود توفيق إبعاد مواطن سوري الجنسية عن البلاد، لأسباب قال إنها تتعلق بـ "الصالح العام". 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T16:07+0000
2022-09-18T16:07+0000
مصر
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ونشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) القرار، اليوم الأحد، والذي يخص المواطن السوري يامن إبراهيم البيطار وهو من مواليد عام 1989.وبحسب المصدر ذاته: "استند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته".كما استند إلى "مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2022/8/20 بشأن طلب إبعاد المذكور خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام"، دون مزيد من التفاصيل.وأواخر عام 2021، كشف إحصاء صادرة عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين في مصر بلغ 134 ألفا و952، بنسبة 51% من إجمالي جنسيات اللاجئين في مصر.إلا أن مسؤولا في الخارجية المصرية سبق وأكد أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.
https://sputnikarabic.ae/20211007/هجرة-الصناعيين-السوريين-إلى-مصر-أسطورة-أم-حقيقة؟-1050363141.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مصر تقرر إبعاد مواطن سوري لأسباب "تتعلق بالصالح العام"

16:07 GMT 18.09.2022
© Rt.comمطار القاهرة الدولي - 2015
مطار القاهرة الدولي - 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Rt.com
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قرر وزير الداخلية المصري محمود توفيق إبعاد مواطن سوري الجنسية عن البلاد، لأسباب قال إنها تتعلق بـ "الصالح العام".
ونشرت الوقائع المصرية (ملحق الجريدة الرسمية) القرار، اليوم الأحد، والذي يخص المواطن السوري يامن إبراهيم البيطار وهو من مواليد عام 1989.
وبحسب المصدر ذاته: "استند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته".
كما استند إلى "مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2022/8/20 بشأن طلب إبعاد المذكور خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام"، دون مزيد من التفاصيل.
هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2021
هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر.. أسطورة أم حقيقة؟
7 أكتوبر 2021, 12:29 GMT
وأواخر عام 2021، كشف إحصاء صادرة عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين في مصر بلغ 134 ألفا و952، بنسبة 51% من إجمالي جنسيات اللاجئين في مصر.
إلا أن مسؤولا في الخارجية المصرية سبق وأكد أن العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري، بنسبة 10% من اللاجئين السوريين في باقي الدول.
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