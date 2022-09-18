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مصر... مقتل مجرم "خطير" خلال اشتباك ناري مع الشرطة
مصر... مقتل مجرم "خطير" خلال اشتباك ناري مع الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، مصرع "أحد العناصر الإجرامية الخطرة" خلال اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في محافظة سوهاج في صعيد البلاد. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:03+0000
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وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن استطاعت رصد ومعرفة مكان اختباء العنصر الإجرامي "الخطير"، والذي كان يقيم في إحدى قرى مركز شرطة جهينة في محافظة سوهاج.وأوضحت الوزارة أنها حددت موقع اختباء المجرم في المنطقة المتاخمة للقرية مكان إقامته، حيث اتخذها مسرحا لممارسة نشاطه غير القانوني للاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.وفور اتخاذ الإجراءات القانونية، استهدفت قوات الأمن المجرم في موقعه، لكنه بادر بإطلاق الرصاص تجاهها، ما أسفر عن مصرعه. عثرت الشرطة بحوزته على بندقيتين آليتين و4 خزائن من الذخيرة.وتمكن الأمن أيضا من ضبط أحد معاوني المجرم، وعثرت في الموقع على 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكيلوغرام من مخدر الشابو و500 غرام من مخدر الأفيون و100 غرام من مخدر الهيروين، وفقا لبيان وزارة الداخلية.كما وجدت الشرطة في موقع المجرمين، 1440 قرصا مخدرا وسلاحين محليي الصنع ومسدس و10 خزائن رصاص وكمية من الذخائر و5 موازين حساسة و3 دراجات نارية وسيارتين ربع نقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي. اتخذت الإجراءات القانونية في أعقاب ذلك.
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أخبار مصر الآن, مصر
أخبار مصر الآن, مصر

مصر... مقتل مجرم "خطير" خلال اشتباك ناري مع الشرطة

12:03 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، مصرع "أحد العناصر الإجرامية الخطرة" خلال اشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن في محافظة سوهاج في صعيد البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية، أن قوات الأمن استطاعت رصد ومعرفة مكان اختباء العنصر الإجرامي "الخطير"، والذي كان يقيم في إحدى قرى مركز شرطة جهينة في محافظة سوهاج.
وأوضحت الوزارة أنها حددت موقع اختباء المجرم في المنطقة المتاخمة للقرية مكان إقامته، حيث اتخذها مسرحا لممارسة نشاطه غير القانوني للاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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وفور اتخاذ الإجراءات القانونية، استهدفت قوات الأمن المجرم في موقعه، لكنه بادر بإطلاق الرصاص تجاهها، ما أسفر عن مصرعه. عثرت الشرطة بحوزته على بندقيتين آليتين و4 خزائن من الذخيرة.
وتمكن الأمن أيضا من ضبط أحد معاوني المجرم، وعثرت في الموقع على 10 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكيلوغرام من مخدر الشابو و500 غرام من مخدر الأفيون و100 غرام من مخدر الهيروين، وفقا لبيان وزارة الداخلية.
كما وجدت الشرطة في موقع المجرمين، 1440 قرصا مخدرا وسلاحين محليي الصنع ومسدس و10 خزائن رصاص وكمية من الذخائر و5 موازين حساسة و3 دراجات نارية وسيارتين ربع نقل، بالإضافة إلى مبلغ مالي. اتخذت الإجراءات القانونية في أعقاب ذلك.
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