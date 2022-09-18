https://sputnikarabic.ae/20220918/مقتل-14-شخصا-بسبب-فيضان-غمر-منجما-في-الصين-في-أوائل-سبتمبر-1067887808.html
مقتل 14 شخصا بسبب فيضان غمر منجما في الصين في أوائل سبتمبر
مقتل 14 شخصا بسبب فيضان غمر منجما في الصين في أوائل سبتمبر
لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد آخر بعد أن غمرت المياه منجم حديد في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T01:24+0000
2022-09-18T01:24+0000
2022-09-18T01:26+0000
أخبار العالم الآن
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7346ca15aa9c6e415598cac8856ca3d.jpg
سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الحادث وقع يوم 2 سبتمبر/ أيلول في منجم تاوشويو للحديد في مقاطعة خبي بشمال الصين، فيما تجري السلطات تحقيقاتها في الحادث.يذكر أن عشرة أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون يوم 23 يوليو/ تموز، إثر انهيار جزء من جبل فى منجم فحم فى الصين، حسبما ذكرت قناة "سى سى تى فى" التليفزيونية الحكومية.وأوضحت القناة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11,15 صباحا بالتوقيت المحلي (03,15 ت غ) في منطقة مدينة بايين في مقاطعة غانسو (شمال غرب)، مضيفة أن عمليات الإنقاذ انتهت، حيث كان بعض الموظفين يتنقلون في موقع المنجم "عندما انهار سفح جبل مجاور للمنجم"، ما أدى الى "دفن الموظفين والمركبات".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053333579_137:0:1577:1080_1920x0_80_0_0_6e3bc19acc5940676f6637ad076174aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الصين
مقتل 14 شخصا بسبب فيضان غمر منجما في الصين في أوائل سبتمبر
01:24 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 01:26 GMT 18.09.2022) تابعنا عبر
لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد آخر بعد أن غمرت المياه منجم حديد في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.
سبوتنيك
. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الحادث وقع يوم 2 سبتمبر/ أيلول في منجم تاوشويو للحديد في مقاطعة خبي بشمال الصين، فيما تجري السلطات تحقيقاتها في الحادث.
يذكر أن عشرة أشخاص كانوا قد لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون يوم 23 يوليو/ تموز، إثر انهيار جزء من جبل فى منجم فحم فى الصين، حسبما ذكرت قناة "سى سى تى فى" التليفزيونية الحكومية.
وأوضحت القناة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11,15 صباحا بالتوقيت المحلي (03,15 ت غ) في منطقة مدينة بايين في مقاطعة غانسو (شمال غرب)، مضيفة أن عمليات الإنقاذ انتهت، حيث كان بعض الموظفين يتنقلون في موقع المنجم "عندما انهار سفح جبل مجاور للمنجم"، ما أدى الى "دفن الموظفين والمركبات".