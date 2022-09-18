عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/مقتل-3-أشخاص-في-حادث-تصادم-طائرتين-في-ولاية-كولورادو-1067887453.html
مقتل 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين في ولاية كولورادو الأمريكية
مقتل 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين في ولاية كولورادو الأمريكية
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين في ولاية كولورادو الأمريكية، حسبما أفادت خدمة إنقاذ ماونتن فيو. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T00:02+0000
2022-09-18T00:04+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103019/95/1030199540_0:163:2981:1839_1920x0_80_0_0_cb2367c69bbb88b3a40ac08b208d6cc6.jpg
سبوتنيك. وقالت خدمة الإنقاذ عبر تويتر: "عند وصول المنقذين تبين أن طائرتين تحطمتا وأكدوا سقوط 3 قتل، فيما طُلب من الجمهور تجنب المنطقة".من جانبه، قال المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرتين المحطمتين هما سيسنا 172 وسونيكس زينوس فيلما أفادت شبكة "سي بي إس كولورادو" نقلا عن الشرطة المحلية أنه لم يتم الإفراج عن أسماء القتلى، بانتظار إخطار أسرهم.يشار إلى أن التحقيق يجري حاليا بمعرفة الشرطة المحلية وخدمات الطيران الفيدرالية، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.وفي وقت سابق، من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، قال خفر السواحل الأمريكي، إن شخصا لقي مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند في ولاية واشنطن.وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وقع الحادث في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترا) شمال غرب سياتل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103019/95/1030199540_156:0:2823:2000_1920x0_80_0_0_b8c0d483ae1c9973a48910bc94830eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

مقتل 3 أشخاص في حادث تصادم طائرتين في ولاية كولورادو الأمريكية

00:02 GMT 18.09.2022 (تم التحديث: 00:04 GMT 18.09.2022)
CC BY 2.0 / Tristan Bowersox / Royal Gorgeجسر رويال جورج في كولورادو، الولايات المتحدة
جسر رويال جورج في كولورادو، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
CC BY 2.0 / Tristan Bowersox / Royal Gorge
تابعنا عبرTelegram
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء السبت، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين في ولاية كولورادو الأمريكية، حسبما أفادت خدمة إنقاذ ماونتن فيو.
سبوتنيك. وقالت خدمة الإنقاذ عبر تويتر: "عند وصول المنقذين تبين أن طائرتين تحطمتا وأكدوا سقوط 3 قتل، فيما طُلب من الجمهور تجنب المنطقة".
من جانبه، قال المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرتين المحطمتين هما سيسنا 172 وسونيكس زينوس فيلما أفادت شبكة "سي بي إس كولورادو" نقلا عن الشرطة المحلية أنه لم يتم الإفراج عن أسماء القتلى، بانتظار إخطار أسرهم.
يشار إلى أن التحقيق يجري حاليا بمعرفة الشرطة المحلية وخدمات الطيران الفيدرالية، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.
وفي وقت سابق، من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، قال خفر السواحل الأمريكي، إن شخصا لقي مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند في ولاية واشنطن.
وأضاف خفر السواحل الأمريكي عبر تويتر، إن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وقع الحادث في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 40 ميلا (64 كيلومترا) شمال غرب سياتل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала