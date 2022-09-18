https://sputnikarabic.ae/20220918/هجوم-صاروخي-هو-الأعنف-من-نوعه-على-أكبر-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-سوريا--1067912878.html

هجوم صاروخي هو الأعنف من نوعه على أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

هجوم صاروخي هو الأعنف من نوعه على أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، مساء اليوم الأحد، بحدوث هجوم صاروخي هو الأعنف من نوعه، استهدف أكبر قاعدة للجيش الأمريكي الموجود في أحد أضخم حقول النفط... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T17:08+0000

2022-09-18T17:08+0000

2022-09-18T17:23+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الهجوم الصاروخي استهدف القـاعدة الأميركية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفـجارات داخل القـاعدة الأميركية التي تعتبر الأكبر في ريف دير الزور الشرقي ويعتبر الهجوم الذي وقع مساء اليوم هو الأعنف.وتابع المصدر "كما تبع الانفجارات تصاعد لألسنة اللهب والدخان من داخل الحقل ودخول سيارات الإسعاف إلى الحقل وقامت قوات الاحتلال الأمريكي بتسيير طيرانها الحربي والاستطلاعي فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة ولا أنباء عن إصابات بين جنود الاحتلال الأمريكي المقيمين في المدينة السكنية.يذكر أن القاعدة الأمريكية كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم مشابه، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.وينطوي حقل (العمر النفطي) كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأمريكية بريف دير الزور الشرقي، حيث تتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرقي سوريا في القوس الممتد من معبر (التنف) عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، وحتى حقول رميلان النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالا.وتتخذ القواعد العسكرية الأمريكية شكل الطوق المحكم، الذي يحيط بمنابع النّفط والغاز السوري وأكبر حقولهما التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

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