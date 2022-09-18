https://sputnikarabic.ae/20220918/هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-تحذر-من-احتمال-حدوث-تسونامي-بعد-زلزال-في-تايوان-بقوة-72-درجة--1067892073.html

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذر من احتمال حدوث تسونامي بعد زلزال في تايوان بقوة 7.2 درجة

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذر من احتمال حدوث تسونامي بعد زلزال في تايوان بقوة 7.2 درجة

حذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من احتمالية حدوث تسونامي، عقب زلزال هز تايوان، مؤكدة أن قوته بلغت 7.2 درجة على مقياس ريختر، مخالفة ما أعلنته بالأمس من أن... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T08:53+0000

2022-09-18T08:53+0000

2022-09-18T08:53+0000

أخبار تايوان

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ووفق ما نشرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها، وعبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن المعلومات الأولية عن الزلزال الذي وقع في تايوان يفيد بأنه بلغ 7.2 درجة.وقالت: "الزلزال الملحوظ، معلومات أولية: M 7.2 - 86 كم شرق يوجينغ ، تايوان"، مشيرة إلى أنه تم تسجيل الزلزال الساعة 6:44 بتوقيت جرينتش.وفي وقت لاحق من اليوم، قالت إدارة الزلازل الصينية إن الزلزال بلغت قوته 6.9 درجة وأن مركزه يقع في محافظة هوالين على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان.ونشر تلفزيون الصين المركزي (CCTV) صورًا ومقاطع فيديو للزلزال من وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت قناة CCTV نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية، احتمال انهيار مبنى في مدينة يولي في مقاطعة هوالين.ووفقًا للإحصاءات، تحدث الزلازل في مقاطعة هوالين أكثر من المناطق الأخرى من الجزيرة؛ حيث تسبب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجة، حدث في فبراير/ شباط من العام 2018، في مقتل 16 شخصًا وإصابة 285 آخرين.

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