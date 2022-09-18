https://sputnikarabic.ae/20220918/وزير-التعليم-السعودي-المملكة-إحدى-الدول-القلائل-التي-تمتلك-مؤسسة-مخصصة-لسياسات-التعليم-الإلكتروني-1067889951.html
وزير التعليم السعودي: المملكة إحدى الدول القلائل التي تمتلك مؤسسة مخصصة لسياسات التعليم الإلكتروني
وزير التعليم السعودي: المملكة إحدى الدول القلائل التي تمتلك مؤسسة مخصصة لسياسات التعليم الإلكتروني
أكد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ أن بلاده تمثل إحدى الدول القلائل حول العالم التي تمتلك مؤسسة مخصصة للتعليم الإلكتروني ووضع سياساته. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T07:25+0000
2022-09-18T07:25+0000
2022-09-18T07:25+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة التعليم السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103198/95/1031989588_0:251:1920:1331_1920x0_80_0_0_edfdf1cc2e94fc54d25e96edd9fb5956.png
ووفق تصريحات نقلتها صحيفة عكاظ السعودية، أكد آل الشيخ على "نجاح التجربة المتميزة" للمملكة في التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعود إلى "الاستثمار المبكر في البنى التحتية الرقمية".تصريحات وزير التعليم السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة بعنوان (المنظومات التعليمية الفعّالة: حلول للمحتويات الرقمية المفتوحة)، ضمن أعمال يوم الحلول في قمة "تحويل التعليم" المقامة بمدينة نيويورك الأمريكية؛ تزامناً مع انعقاد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 13-27 سبتمبر الجاري.وقال: "المملكة إحدى الدول القلائل حول العالم التي توجد لديها مؤسسة مخصصة لسياسات التعليم الإلكتروني، وتحديد معايير جميع المحتويات التعليمية الإلكترونية والرقمية، وهي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني".وثمن الوزير السعودي نجاح بلاده في مجال التحوّل الرقمي منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هذا النجاح "يُعزى إلى الاستثمار المبكّر في البنى التحتية الرقمية والتعليم الرقمي في المملكة، ويوفر التقنية التي تمكّن الجميع من الوصول المنصف للمصادر الرقمية.
https://sputnikarabic.ae/20201108/وزير-التعليم-السعودي-منصة-مدرستي-الإلكترونية-بداية-مرحلة-جديدة-1047110898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103198/95/1031989588_0:71:1920:1511_1920x0_80_0_0_974dcabc5883dd8192f29f5e2c0d76c3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية
أخبار السعودية اليوم, وزارة التعليم السعودية
وزير التعليم السعودي: المملكة إحدى الدول القلائل التي تمتلك مؤسسة مخصصة لسياسات التعليم الإلكتروني
تابعنا عبر
أكد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ أن بلاده تمثل إحدى الدول القلائل حول العالم التي تمتلك مؤسسة مخصصة للتعليم الإلكتروني ووضع سياساته.
ووفق تصريحات
نقلتها صحيفة عكاظ السعودية، أكد آل الشيخ على "نجاح التجربة المتميزة" للمملكة في التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعود إلى "الاستثمار المبكر في البنى التحتية الرقمية".
تصريحات وزير التعليم السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة بعنوان (المنظومات التعليمية الفعّالة: حلول للمحتويات الرقمية المفتوحة)، ضمن أعمال يوم الحلول في قمة "تحويل التعليم" المقامة بمدينة
نيويورك الأمريكية؛ تزامناً مع انعقاد الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة 13-27 سبتمبر الجاري.
وقال: "المملكة إحدى الدول القلائل حول العالم التي توجد لديها مؤسسة مخصصة لسياسات التعليم الإلكتروني، وتحديد معايير جميع المحتويات التعليمية الإلكترونية والرقمية، وهي المركز الوطني للتعليم الإلكتروني".
ولفت آل الشيخ إلى أهمية "دورة المصادر والمنصات الإلكترونية المفتوحة في تطوير التعليم، وزيادة متانة الأنظمة التعليمية في أوقات الأزمات، وما تقوم به لتعزيز التعلّم والتبادل المعرفي المنصف والشامل".
وثمن الوزير السعودي نجاح بلاده في مجال التحوّل الرقمي منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هذا النجاح "يُعزى إلى الاستثمار المبكّر في البنى التحتية الرقمية والتعليم الرقمي في المملكة، ويوفر التقنية التي تمكّن الجميع من الوصول المنصف للمصادر الرقمية.