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وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
يشارك سامح شكري وزير الخارجية المصري، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ فعاليتها يوم غد الاثنين. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T06:56+0000
2022-09-18T06:56+0000
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الجمعية العامة للأمم المتحدة
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وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جدول أعمال شكري الذي يتوجه اليوم إلى نيويورك يشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة والفاعليات، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيعقد أيضا عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسئولين الدوليين.من جانبه، كشف المتحدث باسم الوزارة أن شكري سوف يشارك في عدد من الاجتماعات المهمة الأخرى كاجتماع بشأن "أمن الغذاء" بالتعاون مع المجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.ويشارك شكري كذلك في اجتماع المائدة المستديرة حول "الاستقرار والتعاون الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط"، والحوار رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية الصين حول "مبادرة التنمية العالمية".
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أخبار مصر الآن, الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار مصر الآن, الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

06:56 GMT 18.09.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يشارك سامح شكري وزير الخارجية المصري، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ فعاليتها يوم غد الاثنين.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جدول أعمال شكري الذي يتوجه اليوم إلى نيويورك يشمل المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة والفاعليات، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيعقد أيضا عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية والمسئولين الدوليين.
من جانبه، كشف المتحدث باسم الوزارة أن شكري سوف يشارك في عدد من الاجتماعات المهمة الأخرى كاجتماع بشأن "أمن الغذاء" بالتعاون مع المجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ويشارك شكري كذلك في اجتماع المائدة المستديرة حول "الاستقرار والتعاون الإقليميين بمنطقة الشرق الأوسط"، والحوار رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية الصين حول "مبادرة التنمية العالمية".
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