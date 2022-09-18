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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220918/وزير-خارجية-رومانيا-الأسبق-يقترح-تنازل-كييف-عن-بعض-أراضيها--1067888027.html
وزير خارجية رومانيا الأسبق يقترح تنازل كييف عن بعض أراضيها
وزير خارجية رومانيا الأسبق يقترح تنازل كييف عن بعض أراضيها
قال وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا، إن أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة مقترحا أن تتنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T02:34+0000
2022-09-18T02:34+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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كيشيناو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة " ليبيرتي" الرومانية عن مارغ قوله يوم السبت خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة، يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".وانتقد الوزير الأسبق النظام السياسي في أوكرانيا، لافتا إلى انه" بعيد كل البعد عن الديمقراطية، موضحا أن" البلد الذي يغادره أثرياؤه ورأس المال لا يمكن أن يكون ديمقراطيا.وفي وقت سابق، قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" أمس السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

وزير خارجية رومانيا الأسبق يقترح تنازل كييف عن بعض أراضيها

02:34 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Pavel Palamartshuk / الانتقال إلى بنك الصورمعبر الحدود الأوكرانية البولندية
معبر الحدود الأوكرانية البولندية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . Pavel Palamartshuk
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قال وزير الخارجية الروماني الأسبق أندريه مارغا، إن أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة مقترحا أن تتنازل عن أجزاء من أراضيها لروسيا ورومانيا وهنغاريا وبولندا.
كيشيناو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة " ليبيرتي" الرومانية عن مارغ قوله يوم السبت خلال تقديم كتابه الأخير، مصير الديمقراطية، في معرض للكتاب بمدينة ألبا يوليا الرومانية: "نحن في وضع خاص للغاية، وأنا أقول هذا بكل مسؤولية. أوكرانيا تتواجد في حدود مصطنعة، يجب أن تتنازل عن أراض: ترانسكارباتيا لهنغاريا، غاليسيا لبولندا، بوكوفينا إلى رومانيا، دونباس وشبه جزيرة القرم لروسيا هذه أراضي بلدان أخرى".
وأضاف: "لنكن واضحين للغاية، قبل تسوية الوضع من خلال المفاوضات مع أمريكا ومع روسيا ومع ألمانيا ومع الصين ومع أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك سلام في أوروبا، وبما أنه لا يوجد سلام، ستعاني الديمقراطية".
وانتقد الوزير الأسبق النظام السياسي في أوكرانيا، لافتا إلى انه" بعيد كل البعد عن الديمقراطية، موضحا أن" البلد الذي يغادره أثرياؤه ورأس المال لا يمكن أن يكون ديمقراطيا.
وفي وقت سابق، قتل مدني نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كويبيشيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تليغرام" أمس السبت، "التشكيلات العسكرية لأوكرانيا قتلت مدنيا في دونيتسك، هاجم مسلحون أوكرانيون منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة. توفي رجل من مواليد عام 1972 في شارع فاخروشيفا".
في غضون ذلك، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بسماع دوي قرابة خمسة انفجارات في خيرسون، وأن الدفاعات الجوية تعمل مسبقا.
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