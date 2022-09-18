https://sputnikarabic.ae/20220918/وكالة-الطوارئ-السويدية-للأسف-لسنا-مستعدين-لمواجهة-آثار-تقنين-الطاقة-1067899065.html
وكالة الطوارئ السويدية: للأسف لسنا مستعدين لمواجهة آثار تقنين الطاقة
وكالة الطوارئ السويدية: للأسف لسنا مستعدين لمواجهة آثار تقنين الطاقة
أكدت وكالة الطوارئ المدنية السويدية عدم جاهزية السويد لمواجهة الآثار المترتبة على عملية تقنين الطاقة خلال فصل الشتاء. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T12:17+0000
2022-09-18T12:17+0000
2022-09-18T12:17+0000
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047943019_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f4583dedbf12cc25580680825b0db50.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له تحدث رئيس جاهزية التوريد في وكالة الطوارئ المدنية السويدية (MSB)، جان أولوف أولسون، عن أن بلاده ليست مستعدة بشكل جيد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل مع اقترابها من شتاء تقنين الطاقة.وقال أولسون لمحطة إس في تي العامة: "لسوء الحظ، التأهب ضعيف للغاية بشكل عام، مشيرا إلى وجود "50 ألف شركة مهمة اجتماعيًا في السويد تعتمد على إمدادات الطاقة".وكانت وكالة الإحصاء السويدية قد أكدت أن تكاليف الطاقة ارتفعت بنسبة 29% في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمدة تسعة أشهر متتالية.وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وضع حد لأسعار الغاز لا يحل مشكلة النقص الأساسية في الموارد. على العكس من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيتطلب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية، قائلا: "أيضا، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء".
https://sputnikarabic.ae/20220912/توقعات-بحدوث-سلسة-أزمات-في-أوروبا-بسبب-الطاقة-تتضمن-أعمال-شغب-وتغيير-حكومات--1067654855.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047943019_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3ee3c1943580caa21539f2df5fc45984.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد
وكالة الطوارئ السويدية: للأسف لسنا مستعدين لمواجهة آثار تقنين الطاقة
تابعنا عبر
أكدت وكالة الطوارئ المدنية السويدية عدم جاهزية السويد لمواجهة الآثار المترتبة على عملية تقنين الطاقة خلال فصل الشتاء.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له تحدث رئيس جاهزية التوريد في وكالة
الطوارئ المدنية السويدية (MSB)، جان أولوف أولسون، عن أن بلاده ليست مستعدة بشكل جيد لانقطاع التيار الكهربائي المحتمل مع اقترابها من شتاء تقنين الطاقة.
وقال أولسون لمحطة إس في تي العامة: "لسوء الحظ، التأهب ضعيف للغاية بشكل عام، مشيرا إلى وجود "50 ألف شركة مهمة اجتماعيًا في السويد تعتمد على إمدادات الطاقة".
وذكرت الإذاعة أن تقنين الطاقة يمكن أن يؤثر على إشارات المرور والترام والتدفئة والاتصالات وكذلك الأقفال الإلكترونية للممتلكات.
وكانت وكالة الإحصاء السويدية قد أكدت أن تكاليف الطاقة ارتفعت بنسبة 29% في أغسطس/ آب الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الأخرى، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمدة تسعة أشهر متتالية.
وكان نائب وزير النفط والطاقة النرويجي أندرياس إريكسن قد توقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مع إدخال سقف لأسعار الغاز يتفق عليه الأوروبيون.
وأكد في مقابلة
مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن وضع حد لأسعار الغاز لا يحل مشكلة النقص الأساسية في الموارد. على العكس من ذلك، لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الطلب، الأمر الذي سيتطلب في المستقبل من سلطات دول الاتحاد الأوروبي تشديد الإجراءات التقييدية، قائلا: "أيضا، قد يؤدي تحديد سقف السعر إلى تحويل تدفقات الغاز من أوروبا إلى أسواق أخرى، وسيؤدي ذلك أيضا إلى تفاقم الأزمة في أوروبا هذا الشتاء".