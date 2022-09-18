https://sputnikarabic.ae/20220918/--مقتل-45-عنصرا-من-جبهة-النصرة-إثر-غارة-روسية-على-معقل-التنظيم-في-إدلب-1067917162.html

مقتل 45 عنصرا من "جبهة النصرة" إثر غارة روسية على معقل التنظيم في إدلب

مقتل 45 عنصرا من "جبهة النصرة" إثر غارة روسية على معقل التنظيم في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة أن القوات الجوية الروسية شنت غارة جوية على معقل تنظيم "جبهة النصرة" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في محافظة إدلب السورية، ما أسفر... 18.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-18T19:58+0000

2022-09-18T19:58+0000

2022-09-18T19:58+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ إيغوروف، اليوم الأحد، إنه "في 17 سبتمبر/أيلول، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية جماعية على قاعدة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة مستوطنة عش الشيخ يوسف في محافظة إدلب، وقتل 45 مسلحا من التنظيم".وأضاف أن "الإرهابيين الذين قُتلوا في محافظة إدلب السورية تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين، وكذلك في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية العربية السورية".وكان قد أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل أيام، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، نفذوا 3 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد ثلاث حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة الإرهابية". وأوضح إيغوروف أن العمليات الثلاث سجلت في محافظة إدلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20220911/المصالحة-الروسي-يرصد-3-حالات-قصف-من-قبل-إرهابييالنصرة-في-منطقة-إدلب-السورية-1067612789.html

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