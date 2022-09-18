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125 دار سينما بريطانية تعرض جنازة الملكة إليزابيث
125 دار سينما بريطانية تعرض جنازة الملكة إليزابيث
تعتزم الحكومة البريطانية عرض الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T04:44+0000
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وقال موقع "NDTV" إن جنازة الملكة ستعرض غدا الاثنين عبر شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات إلى جانب عرضها في دور السينما.وأعلنت وزارة الثقافة البريطانية أن الجنازة ستقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" و"آي.تي.في" و"سكاي".في وقت سابق، اصطف مئات الأشخاص في الشارع المؤدي إلى قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، المقر الرسمي للعائلة المالكة في أيرلندا الشمالية، في أحدث موجة من التعاطف بعد وفاة الملكة، كانت المنطقة الواقعة أمام بوابات القلعة مغطاة بسجاد بمئات الزخارف الزهرية.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، الملك الجديد خلفا لها، وستقام جنازتها الرسمية يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.
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125 دار سينما بريطانية تعرض جنازة الملكة إليزابيث

04:44 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022
 إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في لندن، إنجلترا 8 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall
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تعتزم الحكومة البريطانية عرض الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا.
وقال موقع "NDTV" إن جنازة الملكة ستعرض غدا الاثنين عبر شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات إلى جانب عرضها في دور السينما.
وأعلنت وزارة الثقافة البريطانية أن الجنازة ستقام في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" و"آي.تي.في" و"سكاي".
في وقت سابق، اصطف مئات الأشخاص في الشارع المؤدي إلى قلعة هيلزبورو بالقرب من بلفاست، المقر الرسمي للعائلة المالكة في أيرلندا الشمالية، في أحدث موجة من التعاطف بعد وفاة الملكة، كانت المنطقة الواقعة أمام بوابات القلعة مغطاة بسجاد بمئات الزخارف الزهرية.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما، يوم الخميس الماضي، في مقر إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا، بعد 70 عاما من جلوسها على العرش البريطاني، وأصبح نجلها الأكبر، تشارلز الثالث، الملك الجديد خلفا لها، وستقام جنازتها الرسمية يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.
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