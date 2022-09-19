https://sputnikarabic.ae/20220919/أردوغان-للمنفي-ندعم-خطواتكم-الساعية-لتحقيق-السلام-والاستقرار-في-ليبيا-1067932992.html
أردوغان للمنفي: ندعم خطواتكم الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
أردوغان للمنفي: ندعم خطواتكم الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعمه لخطوات الأخير، التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:44+0000
2022-09-19T09:44+0000
2022-09-19T09:44+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e7c32fd6d20953e80f6c1617650cedc7.jpg
وجاء لقاء أردوغان بالمنفي، مساء أمس الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وتناول لقاء الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.وفي مطلع الشهر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.وأكد أردوغان خلال لقائه الدبيبة "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، وأن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات".وجاءت زيارة الدبيبة إلى إسطنبول بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061716011_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_40210c993a93b1beeaac1824a1a994d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أردوغان للمنفي: ندعم خطواتكم الساعية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعمه لخطوات الأخير، التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وجاء لقاء أردوغان بالمنفي، مساء أمس الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
وتناول لقاء الرئيس التركي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية.
وفي مطلع الشهر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.
وأكد أردوغان خلال لقائه الدبيبة "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية
، وأن التغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات".
وجاءت زيارة الدبيبة إلى إسطنبول بعد أيام من اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين الأولى برئاسة
فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.