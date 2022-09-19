https://sputnikarabic.ae/20220919/أردوغان-نأمل-في-تعاون-أمريكا-الصادق-لمكافحة-الإرهاب-1067933918.html
أردوغان: نأمل في تعاون أمريكا الصادق لمكافحة الإرهاب
أردوغان: نأمل في تعاون أمريكا الصادق لمكافحة الإرهاب
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تعزيز التعاون بين بلاده والولايات المتحدة بناء على المصالح المشتركة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T10:10+0000
2022-09-19T10:10+0000
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جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته بمأدبة عشاء نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية في نيويورك، بحسب وكالة "الاناضول".وقال أردوغان: " آمل أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من تعزيز تعاوننا مع واشنطن بناء على المصالح المشتركة".وأضاف الرئيس التركي أنه يأمل في تعاون الأمريكيين الصادق في مكافحة التنظيمات الإرهابية.وقال إن أنقرة تواصل مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بحزم، مشددا على أن "تركيا ستزيل الظل الأسود الذي يضفيه الإرهاب على المنطقة".وذكر أن أنقرة تواصل جهودها لدفع واشنطن لتسليم زعيم تنظيم غولن ومؤيديه إلى القضاء التركي.
https://sputnikarabic.ae/20220608/أردوغان-لن-نقبل-بانضمام-دول-للناتو-تبث-مقابلات-مع-إرهابيين-1063304006.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أردوغان: نأمل في تعاون أمريكا الصادق لمكافحة الإرهاب
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عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في تعزيز التعاون بين بلاده والولايات المتحدة بناء على المصالح المشتركة.
جاءت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته بمأدبة عشاء نظمتها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية في نيويورك، بحسب وكالة "الاناضول"
.
وقال أردوغان: " آمل أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من تعزيز تعاوننا مع واشنطن بناء على المصالح المشتركة".
وأضاف الرئيس التركي
أنه يأمل في تعاون الأمريكيين الصادق في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وقال إن أنقرة تواصل مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بحزم، مشددا على أن "تركيا ستزيل الظل الأسود الذي يضفيه الإرهاب على المنطقة".
وذكر أن أنقرة تواصل جهودها لدفع واشنطن لتسليم زعيم تنظيم غولن ومؤيديه إلى القضاء التركي.