https://sputnikarabic.ae/20220919/أردوغان-يؤكد-حرص-تركيا-على-الدفع-بمسار-السلام-في-اليمن-1067974653.html
أردوغان يؤكد حرص تركيا على الدفع بمسار السلام في اليمن
أردوغان يؤكد حرص تركيا على الدفع بمسار السلام في اليمن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حرص بلاده على الدفع بجهود إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 أعوام، وإحلال السلام فيه. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T20:58+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال أردوغان خلال لقائه في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على هامش انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "تركيا حريصة على استمرار دعم اليمن في كافة الأصعدة، خصوصاً في المجالات الإنسانية والتعليمية، وممارسة الضغوط اللازمة لدفع مسار السلام قدما وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن، والتنمية".من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بـ "العلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وجمهورية تركيا"، متطلعاً إلى "مزيد من التعاون الأوسع بين البلدين في مختلف المجالات".وثمن العليمي، "الموقف التركي الثابت إلى جانب الشرعية الدستورية في اليمن، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، على حد قوله.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الإعلام-اليمني-ينتقد-تصريحات-رئيس-إيران-عن-احترام-سيادة-الدول-1067974120.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يؤكد حرص تركيا على الدفع بمسار السلام في اليمن
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حرص بلاده على الدفع بجهود إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ 8 أعوام، وإحلال السلام فيه.
القاهرة - سبوتنيك. قال أردوغان خلال لقائه في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، على هامش انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "تركيا حريصة على استمرار دعم اليمن في كافة الأصعدة، خصوصاً في المجالات الإنسانية والتعليمية، وممارسة الضغوط اللازمة لدفع مسار السلام قدما وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن، والتنمية".
من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بـ "العلاقات التاريخية المتميزة بين اليمن وجمهورية تركيا"، متطلعاً إلى "مزيد من التعاون الأوسع بين البلدين في مختلف المجالات".
وثمن العليمي، "الموقف التركي الثابت إلى جانب الشرعية الدستورية في اليمن، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، على حد قوله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.