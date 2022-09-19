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https://sputnikarabic.ae/20220919/أمريكا-تساعد-تونس-في-الكشف-عن-المتفجرات-بواسطة-روبوتات-1067940970.html
أمريكا تساعد تونس في الكشف عن المتفجرات بواسطة روبوتات
أمريكا تساعد تونس في الكشف عن المتفجرات بواسطة روبوتات
منحت أمريكا روبوتات، متخصصة في الكشف عن المتفجرات، إلى وحدات الأمن التونسي. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T11:28+0000
2022-09-19T11:28+0000
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وأوضحت السفارة الأمريكية في تونس ببيان لها، اليوم الاثنين، أن منح الروبوتات "يأتي في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب، وكجزء من التدريب الذي قدمته السفارة"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وأشارت إلى أن "هذه الروبوتات تعتبر أداة مهمة في حماية الأماكن العامة والتجمعات من خطر العبوات الناسفة، وكذلك حماية أرواح خبراء المفرقعات، الذين سيتم استدعائهم لإبطال مفعول هذه التهديدات والتخلص منها".وأكدت أمريكا من خلال بيان سفارتها في تونس "استمرار التزامها بالشراكة الأمنية مع الأخيرة، ولفتت إلى أن الدعم المستمر يركز على الدور القيم الذي تلعبه تونس، كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في توفير الأمن والاستقرار في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20210409/الجيش-الروسي-ينتظر-وصول-آلات-روبوتية-ثقيلة-للتعامل-مع-متفجرات-خطرة--1048630984.html
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أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

أمريكا تساعد تونس في الكشف عن المتفجرات بواسطة روبوتات

11:28 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
الشرطة التونسية
© AFP 2022 / Fethi Belaid
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منحت أمريكا روبوتات، متخصصة في الكشف عن المتفجرات، إلى وحدات الأمن التونسي.
وأوضحت السفارة الأمريكية في تونس ببيان لها، اليوم الاثنين، أن منح الروبوتات "يأتي في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب، وكجزء من التدريب الذي قدمته السفارة"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وأشارت إلى أن "هذه الروبوتات تعتبر أداة مهمة في حماية الأماكن العامة والتجمعات من خطر العبوات الناسفة، وكذلك حماية أرواح خبراء المفرقعات، الذين سيتم استدعائهم لإبطال مفعول هذه التهديدات والتخلص منها".
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الجيش الروسي ينتظر وصول آلات روبوتية ثقيلة للتعامل مع متفجرات خطرة
9 أبريل 2021, 11:47 GMT
وأكدت أمريكا من خلال بيان سفارتها في تونس "استمرار التزامها بالشراكة الأمنية مع الأخيرة، ولفتت إلى أن الدعم المستمر يركز على الدور القيم الذي تلعبه تونس، كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في توفير الأمن والاستقرار في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط لمواجهة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية".
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