https://sputnikarabic.ae/20220919/أمير-يشارك-في-جنازة-الملكة-إليزابيث-خلافا-لتوقعات-بريطانية-بحضور-ابن-سلمان-1067957249.html
أمير يشارك في جنازة الملكة إليزابيث خلافا لتوقعات بريطانية بحضور ابن سلمان
أمير يشارك في جنازة الملكة إليزابيث خلافا لتوقعات بريطانية بحضور ابن سلمان
شارك الأمير تركي بن محمد، عضو مجلس الوزراء السعودي، في مراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية، في لندن، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:00+0000
2022-09-19T15:00+0000
2022-09-19T15:00+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، نقل الأمير تركي خلال مراسم العزاء، تعازي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، إلى الملك تشارلز الثالث.والأمير تركي بن حمد هو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018. كما إنه حفيد الملك الراحل فهد.ودعت بريطانيا الزعماء من الدول الحليفة لها لحضور الجنازة، لكن الأمر كان متروكا لتلك الدول لاختيار من يمثلها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
أمير يشارك في جنازة الملكة إليزابيث خلافا لتوقعات بريطانية بحضور ابن سلمان
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شارك الأمير تركي بن محمد، عضو مجلس الوزراء السعودي، في مراسم تشييع جثمان الملكة اليزابيث الثانية، في لندن، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية
، نقل الأمير تركي خلال مراسم العزاء، تعازي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، إلى الملك تشارلز الثالث.
والأمير تركي بن حمد هو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018. كما إنه حفيد الملك الراحل فهد.
كان مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، قال يوم الأحد إنه لم يعد من المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث، خلافا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره، مضيفا أن السعودية هي من أجرت هذا التغيير.
ودعت بريطانيا الزعماء من الدول الحليفة لها لحضور الجنازة، لكن الأمر كان متروكا لتلك الدول لاختيار من يمثلها.